Отдых с крысами: на пляже "Акважур" опасное соседство

Крысы на платном пляже "Акважур". Соседство с хвостатыми разносчиками опасных инфекций шокирует отдыхающих, руководство пляжа убеждает, что дератизация проведена в срок, а Госпотребслужба разводит руками - на плановые проверки субъектов хозяйствования наложен мораторий.

Этих неучтенных посетителей парка "Акважур" чаще всего можно заметить около беседок, где отдыхающие жарят и едят шашлыки. Но если приглядеться повнимательнее, то их хвосты и лоснящиеся шкурки, то и дело мелькают под досками домика администрации тропы "Корсара" и даже у воды.

Никита, студент

Если просто отдыхающие приходят покупаться и проводят немного времени здесь, то их не замечают. Если проводить достаточно много времени, тогда их видно и достаточно их много. Вылазят они, в основном, под вечер или рано-рано утром. Я прогуливался просто по острову видел они из под беседок выскакивали. ))

Никита говорит, что сотрудники аквапарка пытаются самостоятельно уменьшить крысиное поголовье, расставляют самодельные ловушки, но толку от них никакого. Меньше хвостатых отдыхающих здесь не становится. Между тем, зоологи уверяют, что такое соседство может стать опасным для людей.

Анатолий Божков, доктор биологических наук, профессор ХНУ имени В.Н. Каразина

Поэтому то, что мы видели на картинке - это обычная серая крыса, как у нас называют "пацюк" и она, естественно, представляет собой некую опасность. Потому что, она может укусить, при этом, естественно, она может переносить целый ряд инфекций.

Лептоспироз, иерсиниоз, туляримия. Эти заболевания, которые переносят грызуны, могут оказаться для человека смертельными. А еще крысы вполне вероятное звено в эпидемических цепочках распространения бешенства. Администрация парка, в свою очередь, убеждает, что опасности данные грызуны для отдыхающих не представляют и жалоб до этого момента к ним не поступало. Но согласно правилам эксплуатации аквапарка они уже направили обращение в специальную службу для проведения деритизации на острове. Она, по словам администратора парка Сергея Букреева, проводится систематически, каждую весну и после закрытия пляжного сезона.

Сергей Букреев , администратор парка "Акважур"

Ежегодно мы проводим дератизацию, травим крыс, это ежегодно у нас при открытии пляжа. У нас есть даже документ, что мы сделали дератизацию, но в этом году как-то странно, мы сделали дератизацию в мае месяце, перед открытием пляжа, крыс не было, но вот скорее всего с повышением температуры, вы же видите какая жара стоит, они и появились.

В Госпродпотребслужбе новостям АТН сообщили, что из-за моратория на плановые проверки субъектов хозяйствования, они могут проводить их только после письменного обращения администрации мест отдыха. А для внеплановой проверки требуется обращение граждан с жалобой, и разрешение Государственной Регуляторной службы.