Отец беглого экс-нардепа Святаша стал почетным жителем Харьковской области

28 мая 2020 г. 10:30
Автор: Марина Николаева
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На сессии облсовета, которая проходит сегодня в Харькове, наградили почетными званиями ряд харьковчан.

В частности, звание почетного жителя области получил Владимир Святаш – отец экс-нардепа Дмитрия Святаша, который сейчас находится в бегах и числится в базе розыска у правоохранитетелей.

А сам Владимир Святаш уже много лет курирует медицинскую тему в облсовете, которая сейчас страдает.

Отметим, такое же звание получил и Юрий Янко – дирижер Харьковской областной филармонии, и экс-нардеп Ирина Ефремова.

 

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