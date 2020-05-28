Отец беглого экс-нардепа Святаша стал почетным жителем Харьковской области

На сессии облсовета, которая проходит сегодня в Харькове, наградили почетными званиями ряд харьковчан.

В частности, звание почетного жителя области получил Владимир Святаш – отец экс-нардепа Дмитрия Святаша, который сейчас находится в бегах и числится в базе розыска у правоохранитетелей.

А сам Владимир Святаш уже много лет курирует медицинскую тему в облсовете, которая сейчас страдает.

Отметим, такое же звание получил и Юрий Янко – дирижер Харьковской областной филармонии, и экс-нардеп Ирина Ефремова.