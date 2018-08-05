Отец на глазах у сына изнасиловал несовершеннолетнюю дочь с ДЦП, - Аброськин

В одном из регионов Украины отец изнасиловал свою 15-летнюю дочь, страдающую ДЦП. Причем сделал это на глазах у сына – брата потерпевшей.

Об этом сообщил первый заместитель начальника Национальной полиции Вячеслав Аброськин на своей странице в Фейсбук.

По его словам, ночью 4 августа в полицию позвонил молодой парень и сообщил, что отец насилует его 15-летнюю сестру, которая является инвалидом с детства и имеет диагноз ДЦП.

«Видимо, что-то случилось в природе, но не могу иначе объяснить, почему даже после такой огласки информации о необходимости создания реестра половых преступников, ужесточение наказания за половые преступления против детей, эти подонки продолжают насиловать несовершеннолетних. Почему они уверены, что этого не случится», - написал полицейский.

По его информации, полиция задержала мужчину, 1978 года рождения.

В ходе осмотра правоохранители изъяли доказательства преступления.

«Что будет дальше? - спрашивает полицейский, - Суд, отсидит этот или другой подонок, получится, новая семья и снова изнасилованная жизнь ребенка ... Потому что через пять или десять лет он уже никому не будет известен, как насильник детей».

Область Украины, где произошло данное преступление, Вячеслав Аброськин не уточнил, мотивируя тем, что ребенку, с которым произошло насилие, нужно будет с этим жить, преодолевая последствия психотравмы.

«Ко мне обращаются многие журналисты с просьбой назвать область, где это было произошло. Уважаемые, опомнитесь, я все понимаю - новости, жареные факты, но подумайте о ребенке и семье, которым еще жить и жить, преодолевая последствия этого кошмара. Пост же же был не об этом, а о том, что нужно всем подключиться к борьбе с отбросами и защищать наших детей», - написал Аброськин.

