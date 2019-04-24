Отходы в доходы: жители Новопокровки нашли способ решить экологические проблемы поселка

Сортируя мусор, с большими мешками и в специальных перчатках. В планах активистов-жителей поселка Новопокровка - за один день убрать около 2 километров вдоль берегов реки и озера.

В один мешочек складываем мусор, который не перерабатывается. А во второй пластик, стекло, металл.

Работы после того, как полностью сошел снег, много, говорят люди. Только за первые 15-20 минут собрали 7 мешков отходов.

Владимир Федорченко, житель п. Новопокровка:

Якби по 10-бальній шкалі, це на 10 балів забруднена, тому що сніг – це все кидають, викидають сміття, снігом припорошило, його начебто не видно. Але потім, коли сніг сходить, потім усі ці слої, вони всі падають на траву і трава навіть не проростає через цей бруд, який тут єсть.

Экологические акции в местах отдыха, рассказывают, проводят весной и осенью. Впервые вместе вышли на большую уборку несколько лет назад. Тогда свалку можно было увидеть на каждом перекрестке улиц.

Сергей Провоторов, житель п. Новопокровка:



Це важливо для мене, тому що я тут проживаю, мешкаю, тому що я дихаю цим повітрям, тому що ця земля досить забруднена і мені на це важко дивитися.

3 года прошло с того момента, как экологическая инициатива нескольких человек переросла в большой социальный проект. Жители Новопокровки не только самостоятельно убирают мусор, но и добились выделения средств из местного бюджета на установку контейнеров для сортировки отходов, и даже нашли спонсоров за границей.

Анна Смоловик, со-основательница общ. орг. «Чисто Покровка»:

В Новопокровці стоїть 27 контейнерів для вторсировини, вони є майже на кожній вулиці, на кожному майданчику для збору відходів. За цей час ми зібрали вже майже 20 тонн вторсировини, відправили на перереробку.

Первые полученные доходы от переработки мусора, а это около 3 тысяч гривен, рассказывают активисты, потратят на обновление детских и спортивных площадок. В будущем мечтают создать социальное предприятие по производству полимер-песчаных изделий. И прибыль потратить на развитие инфраструктуры в поселке.