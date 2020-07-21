Отключение холодной воды: кому из харьковчан сегодня не повезло

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Холодногорского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Старопрудная, 4 (п. №1-2, стояк), ул. Славянская, 4 (спаренный стояк), ул. Золочевская, 21/3, 25 (п. №1, стояк), ул. Холодногорская, 8 (п. №2, стояк) до 20:00 21.07.20 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Библика (2-й Пятилетки), 1-в (п. №4, стояк) до 20:00 21.07.20 г.

Киевский район:

ул. Ольгинская (ч/с), ул. Арктическая (ч/с), пер. Скадовского (ч/с), ул. Борисовская (ч/с), пер. Бугурусланский (ч/с), ул. Бескрайняя (ч/с), ул. Ямская (ч/с), ул. Нарофоминская (ч/с), ул. Старошишковская, 4, пр. Московский, 27 (стояк), ул. Астрономическая, 35-и (п. №2, стояк) до 20:00 21.07.20 г.

Немышлянский район:

проезд Стадионный, 2 (п. №4, стояк) до 20:00 21.07.20 г.

Новобаварский район:

ул. Полтавский шлях, 175 (п. №9, стояк), ул. Петра Болбочана (Клапцова), 5 (п. №2), ул. Академика Богомольца, 1 (п. №1, стояк) ул. Конопляная (ч/с), ул. Подсолнечная (ч/с), въезд Подсолнечный (ч/с), пер. Подсолнечный (ч/с), пер. Ушинского (ч/с), ул. Ушинского (ч/с), проезд Майский (ч/с), ул. Джутовая (ч/с), въезд Магистральный (ч/с), пер. Новоконопляный (ч/с), пер. Джутовый (ч/с) до 20:00 21.07.20 г.

Основянский район:

пр. Гагарина, 86 (п. №1, стояк) до 20:00 21.07.20 г.

Шевченковский район:

ул. 23 Августа, 51 (стояк), ул. Шатиловская (Ленина), 41 (стояк), ул. Деревянко, 15 (п. №1), пр. Победы, 61 (п. №9) до 20:00 21.07.20 г.