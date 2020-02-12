Отключение воды на сегодня: список адресов

В связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Харькова нет водоснабжения. Как сообщает КП «Харьковводоканал» в Киевском районе временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Барабашова, 30, 32, 32-а до 20:00 12.02.20 г.

В Холодногорском районе:

ул. Холодногорская, 11(п. №1, стояк), пер. 2-й Таганский, 7 (п. №2, стояк) до 17:00 12.02.20 г.

В Шевченковском районе:

ул. Белогорская (ч/с), ул. Клочковская, 197-а,б,в, 199-б, 201, 201-а до 20:00 12.02.20 г., ул. Есенина, 19 (п. №1, стояк), ул. Шекспира, 7 (п. №2) до 20:00 12.02.20 г.