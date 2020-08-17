Отключение воды на сегодня: список адресов

Как сообщили в КП "Харьковводоканал", в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Слободского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:

ул. Переездная, 28, 28-а, проезд Садовый, 18 (п. №1, стояк) до 20:00 17.08.20 г.

А также:

Индустриальный район:

ул. Шариковая, 45 (стояк), ул. Грицевца, 25 (стояк), пр. Московский, 316 (п. №1, стояк) до 20:00 17.08.20 г.

Киевский район:

пр. Жуковского, 1 (стояк) до 18:00 17.08.20 г.; ул. Лермонтовская, 28 (п. №1) до 17:00 17.08.20 г.

Московский район:

ул. Руслана Плоходько (Роберта Эйдемана), 13 (п. №6, стояк), ул. Бучмы (Командарма Уборевича), 14 (п. №5, стояк), ул. Гарибальди, 10 (стояк) до 17:00 17.08.20 г.; ул. Валентиновская (Блюхера), 27 (п. №6, стояк), ул. Гвардейцев Широнинцев, 26-б (п. №1), ул. Владислава Зубенко (Тимуровцев), 80-а (п. №1, стояк) до 20:00 17.08.20 г.

Немышлянский район:

пр. Льва Ландау (50 лет СССР), 161, 163, ул. Маршала Рыбалко, 40 (п. №5, спаренный стояк), ул. Ощепкова, 4 (п. №4, стояк) до 20:00 17.08.20 г.

Новобаварский район:

ул. Базарная, 16, 17, 18, 19, ул. Перовской (ч/с), ул. Грайворонская, 35 (п. №1), пер. Баварский, 9 (п. №4), ул. Власенко, 9 (п. №3, стояк) до 20:00 17.08.20 г.

Основянский район:

пл. Павловская (Розы Люксембург ), 8 (стояк), пр. Гагарина, 46 (стояк) до 20:00 17.08.20 г.

Холодногорский район:

ул. Старопрудная, 14 (п. №1, стояк), ул. Золочевская, 14 (п. №4, стояк), ул. Полтавский Шлях, 190 (п. №26), ул. Большая Панасовская (Котлова), 195 (п. №1, стояк), ул. Полтавский Шлях, 190/4 (п. №3) до 20:00 17.08.20 г.

Шевченковский район:

пр. Победы, 76 (п. №12, стояк), пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3, стояк), 40-б (п. №2, стояк), 50 (п. №2, стояк), ул. Отакара Яроша, 51 (п. №1, спаренный стояк), пр. Победы, 61(п. №10, стояк), ул. Деревянко, 4-а (п. №2) до 20:00 17.08.20 г.