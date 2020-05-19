Откроют ли метро в Харькове? Кернес прокомментировал намерения правительства

Карантин в Украине будет продолжен, впрочем, одновременно с этим с 22 мая начнется второй этап его смягчения. Поэтому, по словам Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля возобновить свою работу смогут крупные магазины, спортзалы, фитнес-центры и общественный транспорт.

Денис Шмыгаль, Премьер-министр Украины

Ми дозволим рух міського і приміського транспорту, наземного транспорту, ми дозволимо проведення спортивних змагань, ми також відкриєм готелі, окрім хостелів і роботу готелів дозволимо - без роботи ресторанів і басейнів. Також буде пом'якшена можливість проведення служб у храмах.

Кроме того, уже с 25 мая планируется открытие детских садов и метрополитена - только в тех городах, где позволит эпидемиологическая ситуация. Полномочия принимать решения относительно транспорта будут на местах.

Мэр Харькова Геннадий Кернес на официальной странице горсовета сообщил, что подземка готова открыться для пассажиров через час после принятия соответствующего решения. Так как во время карантина подземный транспорт регулярно обкатывали и там, уверяет городской глава - готовы организовать перевозку пассажиров с учетом всех санитарных норм.

Горожане таким новости радуются, потому как надеются, что таким образом может хоть наземный общественный транспорт перестанет ездить полностью забитым.

Лидия

Да, я очень жду, потому что ребенка в садик нужно отправлять, и я думаю, что смогут нормально, ну, соблюдать все правила. В метрополитене, я думаю, что это реальнее, чем в общественном транспорте. Наземном.

Наталья

- Думаю, що будуть дотримуватись всього, чого потрібно і так, метро дуже не вистачає тому, що добиралася на роботу 2 часа. - А раніше скільки витрачали на дорогу? - Пол.

Но вот о том, что в подземке удастся соблюдать все карантинные нормы, верят далеко не все харьковчане.

Александр

Те, що карантинні норми будуть підтримуватись, я не вірю, а те що потрібно запускати - я впевнений.

Антон

Не можу сказати, що я дуже залежний від метро і тим паче від дитячого садочку, але, ну, я думаю, що з цим треба якось відкласти це. Більше буде заражень, і люди не зможуть усі дотримуватись дистанції, вдягати маски. Я вважаю, що трошечки ще треба потерпіти.

Начало третьего этапа смягчения карантина, по мнению правительства, возможно с 1 июня, если количество новых больных Covid-19 уменьшится или хотя бы займет стабильную отметку. А вот авиасообщение, в частности международное, по словам Дениса Шмыгаля, восстановится, вероятно, в июне. Все зависит от других стран. Пока в ЕС говорят о возможности открытия авиасообщения, называя дату 15 июня.