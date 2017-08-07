Открытая площадка для творчества, занятий спортом и социального развития. В Харькове стартовал масштабный проект "Арт-пикник"

07 августа 2017 г. 17:47
Автор: Лариса Говина
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Мастер - классы для детей и взрослых, концерты звезд и йога на открытом воздухе. В Харькове стартовал уникальный социальный проект "Арт - пикник Weekends".

Слава Фролова, автор проекта "Арт-Пикник":

 

Проект, он вдохновляет людей, которые не верят в себя, которым не хватает сил, которым не хватает "волшебного слова" для того, чтобы у человека выросли крылья и он сам себе сказал - я хочу попробовать.

На протяжении двух месяцев в харьковском "Фельдман Экопарк" будут работать 6 локаций. Проект объединяет 10 направлений, среди которых музыка, кино, театр, литература, спорт и ярмарки.

Слава Фролова, автор проекта "Арт-Пикник":

Все это для того, чтобы люди могли развиваться, чтобы люди могл икоммуницировать и придумывать новые формы, создавать новые виды искусств и так далее. Если бы не команда Александра Фельдман, если бы не "Фельдман Экопарк", то возможно бы мы не стартанули с Арт-пикником.

Арт-пикник в экопарке харьковчане могут посетить каждые выходные с 5 августа по 30 сентября, вход и участие во всех культурных и социальных мероприятиях - бесплатно.

Видео: 

В Харькове стартовал масштабный проект "Арт-пикник" - 07.08.2017

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