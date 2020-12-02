Открытие новых и модернизация старых магазинов. Как торговая сеть «АТБ» создает для украинцев рабочие места в пандемию?

Карантин существенно уменьшил доходы украинцев, а некоторых и вовсе лишил заработка. Поэтому, чтобы обеспечить людей работой и качественными, и что важно максимально доступными по цене продуктами - сеть «АТБ» с начала года открыла более сотни новых магазинов и еще более четырех десятков своих супермаркетов модернизировала. Сейчас по словам Елены Самойловой - корпорация трудоустроила более 64 тысяч человек.

Елена Самойлова, управляющая магазином "АТБ"

Відкриваючи нові магазини в різних куточках країни «АТБ» сприяє розвитку регіонів, а головне забезпечує мільйони українців якісними продуктами. Під час пандемії і економічної нестабільності потреба в магазинах «АТБ» з якісними продуктами і доступними цінами тільки зростає. Для багатьох покупки в «АТБ» стають можливістю не витрачаючи зайвого не відмовляти собі в улюблених продуктах.

Число постоянных клиентов «АТБ» уже превышает 4 миллиона, и эта цифра постоянно растет. По мнению покупателей, которые приходят в супермаркет каждый день - такая популярность и доверие оправданы.

Вера Сытник, постоянная покупательница

Выбор большой, и цены, конечно, по сравнению с другими супермаркетами намного дешевле.

Оксана Анисимова, постоянная покупательница

Особливо після відкриття, після реконструкції магазину - дуже гарно, дуже просторо, багато нового товару, дуже смачна кава, випічка власна.

Торговые точки сети «АТБ» охватили едва ли не каждый уголок Украины. Сейчас супермаркеты у более чем трех сотнях населенных пунктов - и это не только крупные мегаполисы, но и их пригороды.