Открытие новых направлений: куда можно будет улететь прямым рейсом из Харькова уже весной и во сколько обойдется билет

Вопрос о закрытии неба над Харьковщиной начали активно обсуждать осенью прошлого года, тогда городские депутаты даже обратили к Премьер-министру Украины Владимиру Гройсману с просьбой не допустить этого. Поводом стал проект бюллетеня Европейского агентства авиационнйо безопасности, который поступил в украинскую Госавиаслужбу. В документе зарубежные специалисты предложили ограничить полеты над восточной частью страны. По словам губернатора и руководителя международного аэропорта "Харьков" путем постоянных переговоров удалось доказать, что опасности для совершения полетов над Харьковской областью в данный момент нет. Но эта робота проводится и сейчас, отмечают они, поскольку требования безопасности - одно из тех, на которые международные авиакомпании обращают внимание в первую очередь.

Владимир Васильченко, дир. аэропорта "Харьков":

На это все равно периодически пытаются обращать внимание авиакомпании. Это их обязательная такая миссия. На сегодняшний день опасности в закрытии нет. Я надеюсь, что и не будет впредь.

Юлия Светличная, губернатор:

Більшість країн повернули довіру до Харківщини. Ми кожного дня вселяємо цю довіру. Ми розмовляємо із інвесторами, розмовляємо з представниками, повертаємо цю довіру до регіону, що все безпечно, все спокійно і нам можна довіряти.

В ХОГА ожидают, что в 2018 году пассажиропоток харьковского аэропорта составит около 900 тысяч человек. Весной, отмечают чиновники. на харьковский рынок зайдут 3 новые авиакомпании. Цены на билеты до Катовице в Польше будут стартовать с 20 долларов, в немецкий Дортуменд - от 30 и выше. Стоимость путешествий по другим направлениям будет зависеть от спроса на них, рассказывает директор Международного аэропорта "Харьков" Владимир Васильченко.

Владимир Васильченко, дир. аэропорта "Харьков":

Очень интересный аэропорт Катовіце, это база для авиационной компании Wizz Air и из этого города вылетает достаточно большое количество рейсов, до ныне некомфортно добирались, мы сегодня с 3-4 пересадками - такие направления, как Норвегия, очень интересное направление Ирландии, до сегодняшнего дня мы не могли туда добраться.

Юлия Светличная, губернатор:

Wizz Air вже з квітня місяця будуть двiчі на тиждень виконкувати рейси до Дортмунда, Німеччина, також із червня-місяця до Катовіце, Польща також двічі на тиждень. Georgian Airlines буде з Харкова відлітати до Тбілісі двічі на тиждень починаючи з квітня, українська авіакомпанія буде виконувати прямий рейс Харків-Мілан двічі на тиждень з квітня-місяця.

Кроме того, обещают в ХОГА и в эропорту, в июне харьковчане смогут воспользоваться прямыми рейсами до Барселоны, Ларнаки, Тивата, Римини и Бургаса. Также ведутся переговоры об авиасообщениях Харьков-Одесса и Харьков-Дубаи.