Открытка-фейк – это продолжение моего конфликта с харьковским олигархом, который активно пытается завладеть активами АИС, - Дмитрий Святаш

Снимок с поздравлением жителей Харькова — избирателей мажоритарного округа №170 — с Днём Независимости от имени народного депутата Дмитрия Святаша является подделкой.

Об этом нардеп сообщил корреспонденту NewsRoom, заявив, что уже направил соответствующее заявление в Службу Безопасности Украины.

Скандальный снимок с якобы поздравлением избирателей округа №170 от имени народного депутата Дмитрия Святаша с Днем Независимости Украины был опубликован в субботу в Telegram-мессенджере одного из харьковских пабликов (ХХ).

Народный депутат предполагает, что поздравительная открытка является продолжением его личного конфликта с известным харьковским олигархом.

"Я всегда выступал за единую независимую Украину и не дам своим оппонентам "играться" такими вещами. Могу предположить, что сделанная на скорую руку, с грамматическими ошибками открытка является продолжением моего личного конфликта с известным харьковским олигархом, который активно предпринимает попытки завладеть активами АИС. Есть и конкретные исполнители: Алексей К-ко и Артем А-ов (фамилии указаны мною в заявлении), которые, на мой взгляд, данной циничной выходкой посягают на территориальную целостность государства Украина. Это — за гранью", - подчеркнул Дмитрий Святаш.

Напомним, накануне в СМИ анонсировалось обострение корпоративного конфликта группы компаний АИС с бизнес-группой DCH Александра Ярославского. Ранее в своем интервью Дмитрий Святаш заявил о том, что его личный долг украинскому офису BNP Paribas был продан финансовым учреждением входящей в группу DCH «Украинской Металлургической Компании» по непрозрачной схеме, без публичного конкурса через систему торгов СЕТАМ (что является обычной практикой для украинских банков), с дисконтом в 97%. Последняя, обратившись в суд, добилась в рамках обеспечения иска ограничения передвижения народного депутата за пределы Украины.

«Сегодня существуют взаимоотношения между мной и рейдером Ярославским, который за три копейки выкупил мой личный долг перед банком и пытается взыскать с меня сумму, которая в 40 раз больше, чем он заплатил. Самое главное, что, в конечном счете, мотивом является отнюдь не взыскание долга», — считает Дмитрий Святаш.

По факту наличия долговых обязательств было открыто исполнительное производство, в рамках которого государственным исполнителем допущен целый ряд ошибок и нарушений законодательства. Поэтому после обращения нардепа в суд по месту жительства постановление об открытии исполнительного производства было отменено.