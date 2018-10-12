Отлетевшее от грузовика колесо стало причиной лобового столкновения машин Skoda и Toyota.

Визуально видно о том, что был поврежден бампер, крылья, капот ну и достаточно сильный удар.

Владимир Паришкура демонстрирует фотографии разбитой машины своего клиента. Тот в начале сентября попал в ДТП, которое могло стоить жизни водителям обоих автомобилей, что столкнулись в тот день из-за грузовика ДАФ, рассказывает адвокат.

Они после столкновения съехали в кювет по ходу движения.

Виктория Зиновьева, пресс-офицер Харьковского отдела полиции ГУНП в Хар. Обл.

Шостого вересня 2018 року близько 21 години до чергової частини Липецького відділення поліції надійшло повідомлення про те, що на 18 кілометрі траси Харків-Вовчанськ, поблизу селища Кутузівська сталася дорожньо-транспортна пригода за участі трьох автівок. Це Skoda Octavia, автомобіль ДАФ та Toyota Camry.

У ДАФа на ходу отлетели два колеса, рассказывает Виктория Зиновьева, они вылетели на встречную полосу, и вызвали лобовое столкновение автомобилей Skoda и Toyota. Владимир Паришкура, рассматривает перегрузку ДАФа, как одну из причин отсоединения колес автомобиля.

Владимир Паришкура, адвокат одного из участников ДТП

Причиной аварии, на мой взгляд, является как раз перегруз грузового автомобиля ДАФ, который с прицепом перевозил зерно и из-за нагрузки, превышенной нагрузки на одну из осей тягача, произошло отсоединения колес, двух колес в автомобиле.

По словам пресс-офицера после ДТП ДАФ сразу эвакуировали на штраф-площадку для дальнейшего проведения всех необходимых экспертиз, а именно - проверки технического состояния автомобиля и возможного перегруза данного ДАФа.

Виктория Зиновьева, пресс-офицер Харьковского отдела полиции ГУНП в Хар. Обл.

Даний факт події внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань, за частиною першою, статті 286 Кримінального кодексу України. Наразі слідчим Липецького відділу поліції призначенні всі експертизи. В тому числі авто-технічна експертиза нас справність даного автомобіля. Всі обставини з’ясовуються, після результатів експертиз буде прийнято рішення згідно Кодексів України.

В управлении Укртрансбезопасности Харьковской области сообщили, что к расследованию данной аварии их привлекали и действительно факт перегрузки - подтвердился. По словам начальника управления Евгения Шатохина, автомобиль ДАФ проехал около 71 километра с перегрузкой в ​​более чем 20 тонн.

Евгений Шатохин, нач. управления Укртрансбезопасности в Хар. обл. по телефону

По данному факту ДТП, которое случилось на Волчанской трасе, мы участвовали в процессе, поставили колесо, привезли до стационарного пункта взвешивания в Чугуев. В результате чего выявлено перегруз и насчитано 750 евро штраф.

По словам Евгения Шатохина, за последние девять месяцев Укртрансбезопасностью в области обнаружено 307 фактов перегрузки, и на данный момент в бюджет страны уже перечислено более одного миллиона гривен.