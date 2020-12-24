Отличие Министерства обороны и памятный знак: семья погибшей на Донбассе пулеметчицы Яны Червоной получила награды

В Харькове мужа пулеметчицы и волонтера Яны Червоной, погибшей в начале апреля 2019 года во время вражеского обстрела на Донбассе, вручили отличие Министерства обороны и памятный знак.

Об этом сообщает информационное агентство Armyinform.

Награду Сергею Червоному вручили за жертвенность, безграничную родительскую устойчивость, весомый вклад в патриотическое воспитание защитников независимой Украины, а также активную общественную деятельность отличием Министра обороны Украины нагрудным знаком «Знак почета».

В награждении пристутствовали личный состав Харьковского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также мама Яны и двое ее детей - дочь Виктория и сын Виталий.

Награду мужчине вручил военный комиссар Харьковского областного ТЦК и СП полковник Юрий Калгушкин. Также семье Сергея Червного передали памятный знак от представителей женского ветеранского движения Украины.

Напомним, старший солдат Яна Червоная с позывным «Ведьма» с 2016 года активно участвовала в боевых действиях на востоке страны в должности пулеметчика. Сначала проходила военную службу в 54-й отдельной механизированной бригаде, позже - в 46-м отдельном батальоне специального назначения «Донбасс-Украина». 2 апреля 2019-го Яна Червоная погибла во время обстрела наших позиций со 152-мм гаубиц вблизи Попасной, когда один из снарядов попал в блиндаж.