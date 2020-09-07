Отмена авиарейсов из Харькова. Есть ли опасность «застрять» за границей и куда сейчас летают горожане?

Игорь с семьей сегодня летит в Турцию, признается: это не первый его перелет от начала коронавирусной пандемии. Ранее уже пришлось посетить Стамбул, и, хотя аэропорт полупустой - признается: путешествовать в карантин все равно несколько страшно.

Игорь

Трохи боїмось подорожувати, але пробуємо виконувати усі накази нашого Міністерства для того, щоб можна було себе захистити.

А вот Ольга вообще сегодня впервые ступит на борт самолета, говорит, выпала возможность отдохнуть в Турции, а так как побывать там мечтала давно, запаслась масками и антисептиками и - в путь.

Ольга Кулиш

Мы не делали тест, просто, ну, как мы чувствуем, что мы здоровы и мы никак специально не готовились, мы пользуемся антисептиками, влажными салфетками антисептическими - я надеюсь, что все будет хорошо.

Между тем у лаборатории при аэропорте говорят, специалисты, работы хватает. За день желающих сдать тест на коронавирус - десятки, все зависит от количества авиарейсов.

Светлана, медсестра

В основному це країни Європи - частіше туди їздять. Також зараз Єгипет з 1 вересня требує тести, людей зараз набагато більше. Якщо ми починали тут робити десь 2 місяці тому. То це була не така велика кількість людей.

А вот количество рейсов за август, по сравнению с прошлым годом, уменьшилось аж на 20%, такими темпами, говорит коммерческий директор по авиадеятельности харьковского аэропорта Владислав Ильин, в этом году миллион пассажиров им перевезти вряд ли удастся. Уменьшение количества рейсов вылилось из решения правительства, которое приняли на прошлой неделе – исходя из него, в сентябре иностранные граждане не имеют права въезда в Украину в качестве туристов. Спрос на определенные авиарейсы значительно упал, поэтому лоукосты или же отменили определенные рейсы, или же сократили их частоту.

Владислав Ильин, коммерческий директор по авиадеятельности Международного аэропорта "Харьков"

Вот Ryanair как раз со второй половины сентября и до конца сентября отменили в Милан, аэропорт Бергамо и в Будапешт. Wizz Air в то же время некоторые рейсы отметил, например, рейс в Катовице - в Польшу, но большинство рейсов просто сократил частоту полетов в неделю, например, рейс в Дортмунд, привычно выполнялись два раза в неделю, будут выполняться один раз в неделю, и так - по большинству направлений.

Также, говорит Ильин, сократили рейсы в Вену - вместо двух раз в неделю сейчас лишь один. А вот совсем не пострадали из-за карантина направления Египет и Турция, более того - они сейчас очень популярны среди харьковчан. А тем горожанам, которые уже выехали за границу, Владислав говорит, переживать не за что. Возможность вернуться, уверяет, будет 100 процентов.

Владислав Ильин, коммерческий директор по авиадеятельности Международного аэропорта "Харьков

Украинцы как прилетали, так и прилетают, если какие-то рейсы отменяются, то есть ряд рейсов, таких как, например, через Стамбул или через Минск, когда ты можешь добраться с одной пересадкой до Харькова практически из любой точки или из любого крупного города.

Аэропорт сейчас работает в обычном режиме - на входе температурный скрининг, обязательно наличие масок в самом терминале и использования антисептиков. А в самих самолетах нововведения все же появились - большинство авиакомпаний на прошлой неделе анонсировали запрет находиться в салоне в респираторах с клапанами - пассажиры должны быть в обычных масках.