Отмена единого налога для предпринимателей в карантин. Что решили депутаты?

На грузовом мотороллере общественный деятель Анатолий Родзинский подъезжает к горсовету, чтобы устроить одиночный пикет. Харьковский адвокат призвал избранников способствовать налоговым каникулам и отменить на время карантина единый налог для предпринимателей 1 и 2 групп. Ставку этого налога определяет сам город, а платят владельцы микро- и малого бизнеса, который сейчас не работает.

Анатолий Родзинский, адвокат, общественный деятель

Суммы и ставки единого налога устанавливается харьковским городским советом, который установил их ещё в 2017 году, в результате людям практически нечего есть, они не могут каким-то образом заработать вынужденно. Потому, что им запрещают работать. Но тем не менее, харьковский городской совет, несмотря на то, что он всё равно назначил сессию в карантин никаким образом не внес этот вопрос в повестку дня.

В руках Родзинский держит проект решения, который был заранее подготовлен специалистами, именно его пикетчик раздавал депутатам, чтобы те представили его на сессии.

Член постоянной комиссии городского совета по вопросам планирования, бюджета и финансов Иван Ракич поддержал Радзинского и до начала сессии подал его предложение и обратился к мэру.

Иван Ракич, депутат Харьковского городского совета 7 созыва

Прохання до нас з вами, шановні колеги-депутати: скасувати на період коронавірусу для першої-другої групи оподаткування повністю єдиний податок і встановити його на період пандемії коронавірусу або карантину у ставці нуль.

Депутат предложил мэру внести этот вопрос в повестку дня отдельным решением, и Геннадий Кернес в свойственной ему манере, воспользовавшись ошибкой депутата, обвинил Ракича в том, что он не разбирается в регламенте, и уклонился от внесения вопроса на рассмотрение депутатов.

Геннадий Кернес, мэр Харькова

Коли було питання, ми в цілому голосуємо? В цілому не було ніяких питань, щоби ми включили в сесію, також я хочу сказати, що стосується налогу, налоги приймає Верховна рада України, міськрада виконує все, що стосується дійсно діючого законодавства.

Впрочем, по словам юристов, именно в компетенции горсовета установить нулевой размер единого налога для предпринимателей первой и второй групп налогообложения.