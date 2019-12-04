Тарифы высокие, а услуги некачественные: замерзшие жители домов в Слободском районе жалуются на холод в квартирах

Лариса живет в доме по улице Матросова, 6А. Говорит, стабильно - один раз в неделю в доме по неизвестным причинам исчезает отопление. При этом объяснить – почему, в теплосетях не могут.

Лариса, живет в доме по улице Матросова, 6А

В моей квартире в самой теплой комнате - это 17 градусов. Батареи практически - они холодные, ну, вот вчера не было отопления целый день. Включили где-то в половину третьего ночи

Люди говорят, из-за таких перебоев с отоплением их дома не успевают прогреться до комфортной температуры.

Алексей, проживает в доме по улице Матросова, 6А

Это не только в этом доме вчера . Вот там дочь в 10А живет - та же самая картина. Выключено было, но оно где-то раскопано, потому что там, где-то за мусорником, раскопана теплотрасса

На неудовлетворительный уровень предоставления услуг от теплосетей харьковчане жалуются чуть ли не во всех районах города.

Екатерина Георгиевна живет в доме по улице Фонвизина. Говорит, больше всего возмущает то, что за стужу в квартире еще и придется платить, поэтому с опаской ждет платежки за ноябрь, который фактически провели без отопления.

Екатерина Георгиевна, проживает в доме по улице Фонвизина

Я на кухне, а внук и дочка укрываются пледами, пуховыми одеялами, холодрыга страшная. У нас такого ніколи не було, а гроші прийшли за октябрь за отопление 230 - за шо ми платим?

Анна Андреевна, живет в доме по улице Фонвизина

Батарея холодная - теплый стояк, я вот на кухне сижу, беруть за один стояк, он - чуть-чуть горяченький, второй - вообще холодный, ну, я не понимаю в этом. То есть туда вода пошла чуть-чуть тепленькая, назад она идет совсем холодная, а за саму батарею если берешься - она вообще холодная

Самое сложное, говорят, тем, кто живет на первых этажах, ведь к ним тепло не доходит вообще, хотя это еще только начало зимы.

Людмила Анатольевна, проживает в доме по улице Фонвизина

Он делает уроки и кричит : «Бабушка, у меня замерзли руки». Мы живем на 1-м этаже. У нас такого никогда не было, что теперь ребенку - даже уроки делать нельзя? Перчатки одевать? Мы все ходим одетые, а спим под двумя одеялами, под всем, чем можно

Между тем информацию о проблемных адресах и о том, все ли жилые дома в настоящее время с теплом, в городском совете Новостям АТН не предоставили. Обещали озвучить обновленные данные после 16, но и за несколько часов они так и не появились.