Отопление в Харькове: подключили 87% жилых домов. Жители многоэтажки на Алексеевке жалуются на холод в квартирах

Сегодня 9 ноября – батареи ледяные. В комнате 17 градусов.

Ирина живет в многоэтажке по улице Людвига Свободы, 36 А. Женщина рассказывает: за последние пять лет отопление ни разу не подавали вовремя. Квартира Ирины расположена на первом этаже, и кроме холода - в помещении очень сыро. Даже пуховые одеяла отсырели, поэтому и ими согреться не удается.

Ирина, жительница дома:

Включаем «дуйчик» и вот пытаемся обогреть. Закрываем дверь в комнате, чтобы хотя бы здесь было тепло. И так вот постепенно к вечеру обогреваем всю квартиру. Сначала одну комнату, потом другую. Потом мы на кухне начинаем готовить, причем это сейчас духовка. Обычно мы жарим, а сейчас духовка, потому, что от неё идет больше тепла.

Жители дома следили за чат-ботом, который показывает, когда подключат отопление в домах. Если ему верить, то тепло должны дать еще 25 октября.

Галина, вахтерша:

Звоним мы по 1562, там отвечают, что вся Алексеевка обогрета.

София Кузьменко, жительница дома:

Я оставляла заявки 3 раза на 1562 Коммунального предприятия диспетчерская служба. Они говорят, как у нас вообще уже стоит, что у вас подано подача тепла. С 26 по 28 мы были в четвертой очереди. Но тепла как не было, так и нет, сидим с обогревателями.

В Харьковских тепловых сетях рассказали: отопление в этой шестнадцатиэтажке, как и во многих домах Алексеевского жилого микрорайона, не подключили из-за неисправности насосной станции. По крайней мере, так в пятницу на пресс-конференции заявил первый заместитель мэра Игорь Терехов. Он заявил, что эта насосная станция по договору обслуживается за счет Всемирного банка и там возникли какие-то сложности.

Игорь Терехов, первый заместитель мэра:

Есть момент по Алексеевке. Связан он, к сожалению, с насосной, которую сегодня должен обслуживать и наладить автоматику Мировой банк. Он до воскресенья это всё сделает. Почему была задержка?! Это было связано с неродивостью реально мирового банка исходя из того, что это их тендер и их специалисты.

Впрочем, по состоянию на 18 часов понедельника ситуация с отоплением дома тридцать шесть, что на Людвига Свободы, так же как и в других - не изменилась. Хотя сегодня в пресс-центре тепловых сетей заверили, что насосную станцию ​​отремонтировали, а именно отопления включат в течение суток. Новой информации о том, сколько подключено домов к теплу, на сайте горсовета пока нет. Последняя публикация по подключению тепла датировано 21 октября, в мэрии пообещали новостям АТН предоставить свежие данные, впрочем, потом не поднимали трубку. По информации Игоря Терехова, в Харькове по состоянию на 5 ноября подключены 87% жилых домов, об этом он заявил на пресс-конференции в пятницу.