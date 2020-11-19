Отопление в Купянске должны дать до конца недели, - "Нафтогаз"

19 ноября 2020 г. 12:55

В Купянске будет тепло: местные тепловики подписали с "Нафтогазом" договоры на поставку газа.

Об этом сообщили в НАК «Нафтогаз».

Купянск начинает отопительный сезон 17 ноября, местные производители тепла - КП «Областной информационно-технический центр» и КП КГС «Купянсктеплоэнерго» - подписали с НАК «Нафтогаз Украины» договоры на поставку газа. Окончательные формальные процедуры согласования документов были завершены вчера, 18 ноября.

Как отмечается, задержка возникла из-за того, что местные коммунальные предприятия до последнего времени отказывались предоставить «Нафтогазу» документы, необходимые для заключения договоров на газоснабжение соответствии относительно правопреемства по долговым обязательствам.

В целом речь идет о долговых обязательствах в размере 118 300 000 гривен. Без урегулирования этой ситуации Компания юридически не могла подписать договоры о поставках газа с предприятиями.

«Социальную сферу предприятие КП КГС «Купянсктеплоэнерго» подключило благодаря газу, купленному у другого трейдера. Население и остальную инфраструктуру теплопоставщик должен подключить постепенно к концу недели», - сказано в сообщении.

Как указывается, представители КП «Областной информационно-технический центр» предоставили документы в конце дня 17 ноября. Запустить систему они также смогут до конца этой недели.

По данным ХОГА, сегодня, 19 ноября, в Купянске и ближайших поселках  смогут начать включение тепла.

 

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