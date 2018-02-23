Отопление в жилых домах, больницах, школах и детсадах Харькова восстановят к 14:00 - ХОГА

По информации заместителя председателя ХОГА Евгения Шахненко аварию на теплопроводе устранили около 7 часов утра 23 февраля – работы продолжались всю ночь, сообщает пресс-служба ХОГА.

«Сейчас идет заполнение системы. Оно должно закончиться в 11-12 часов дня. Объекты соцсферы и жилого фонда полностью готовы к подаче теплоносителя, которая начнется после 12:00. В первую очередь подключим соцсферу – школы, больницы, затем - жилые дома. Планируем, что к 14:00 тепло будет во всех домах», - сообщил Евгений Шахненко.

Напомним, авария на теплопроводе диаметром 1000 мм в районе ул. Шатиловской, 1а, произошла около 11 часов дня 22 февраля. В результате аварии без отопления остались 355 жилых домов, 19 лечебных учреждений, 7 школ и 5 детских садов в Киевском и Шевченковском районах Харькова. Коммунальные службы тут же начали ликвидировать аварию.

В первую очередь откачивали воду. Процесс откачки воды завершили около 20:00 22 февраля, после чего начали поиск, а затем ремонтировали поврежденный участок теплопровода.