Отпустили ли Ольгу Котову, которая сбила спортсмена Андрея Бессонова, под домашний арест? Подробности судебного заседания

Александр Олейник, адвокат защиты, в начале судебного заседания выдвинул несколько ходатайств. Просил, чтобы подзащитная могла сидеть рядом с ним, а не за стеклом, и настаивал, чтобы Ольге Котовой позволили лечиться в больнице. По его словам, женщина не получает медицинскую помощь в СИЗО, а у нее критический уровень сахара в крови, ей следует применять инсулин, и она не может этого сделать, потому что предварительно необходимо полное медицинское обследование. Кроме этого, у Котовой - проблемы с почками, сердцем и давлением.

Ольга Котова, обвиняемая

Писала заявления, чтобы вызывали - меня так просто не принимают. А когда было совсем плохо, как говорят, сорвало волну, приходили врачи сказали, что у них нет ни уколов, у них нет ничего. - Скажите, сколько раз вы обращались за медпомощью в санчасть? – Ну, раз 15.

Между тем, родные погибшего считают, что все проблемы со здоровьем Котовой - это откровенная манипуляция.

Наталья Батушская, тетя погибшего

Это невосполнимая потеря и то, что сейчас устраивает судья, защита и родственники – никто не извиняется. Ребенка там оценивают, ну не знаю, сколько так – в 20 тысяч, какие-то переводы шлют. У неё три адвоката, а у нас нет возможности даже защищаться, предоставлять аргументы.

Однако судья приняла решение поддержать ходатайство и предоставить обвиняемой возможность получить все необходимое лечение и пройти все обследования. Дальнейшее рассмотрение дела не прошло без возмущения присутствующей группы поддержки родителей погибшего спортсмена, которые не смогли не вмешаться в речь защиты Котовой

Антон Сосницкий, друг

Я, согласно Конституции, сам взял себе право. Не надо меня просить. Вот вы, судьи, доиграетесь до того, что то, что вы сейчас творите и комбинируете, просто этих «судьев» на столбах будут вешать. Я вам серьезно говорю. Пооозоор!

Судья из-за такого возмущения решает сделать перерыв в заседании. После того, как заседание продолжилось, адвокат Котовой подает ходатайство об изменении меры пресечения на время досудебного расследования. Олейник предлагает домашний арест с 22 до 7:00 утра, а в другое время женщина будет находиться в больнице. Он предлагает отслеживать движение Котовой с помощью электронного браслета.

Александр Олейник, адвокат О.Котовой

З огляду на той факт, що у Котової є постійне місце проживання, що вона працювала, що вона має позитивну характеристику, прошу вирішити питання про застосування до Котової Ольги Олександріївни 60-го року народження запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Однако у прокуратуры по этому поводу возражения. Следствие считает, что Котова может убежать и влиять на свидетелей. Против и родные погибшего юноши.

Ольга Шевченко, мать погибшего

Да, для меня принципиально важно, чтобы она находилась в СИЗО, пока идет следственный эксперимент, и чтобы она дальше находилась в тюрьме, согласно всем статьям. Мы подали письменное заявление «адвокатський запит» по поводу охраны здоровья в СИЗО. У них инсулин передается – это не проблема для родственников, и проходит лечение и питание, соответствующие для диабетиков. С этими заболеваниями сердца спокойно живут – это нормально для людей в её возрасте.

Поэтому, выслушав стороны, судья принял решение - оставить Котову под стражей без права внесения залога на следующие 30 дней. А в больницу ее будут возить из изолятора.