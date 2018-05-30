Отравление детей в харьковской школе: хулиганство или диверсия?

Массовое отравление детей в харьковской школе номер 3 стало уже пятым по счету в Украине за последние несколько месяцев. Самое масштабное было в Черкассах - в больницу попали полсотни школьников. В тот же день потеряли сознание во вреям школьной "линейки" и дети в Нововмосковске. Вскоре похожие отравления произошли в Николаеве и Павлограде. Симптомы во всех случаях идентичные - тошнота, головокружение, потеря сознания и кашель из-за отравления неизвестным веществом. Предварительной причиной того, что случилось в харьковской школе правоохранители называли распыление газового балона для срыва учебного процесса и открыли уголовное производство по статье "Хулиганство". Однако часть родителей, дети которых оказались 22 мая на больничных койках в такую версию не верят, поэтому требуют от силовиков более тщательного изучения ситуации. Адвокат Олег Головков, дочь которого тоже пострадала из-за отравления в школе номер 3. уверяет - необходимо создать рабочую группу при Совете национальнйо безопасности Украины. И настаивает на привлечении международных лабораторий для определения неизвестного вещества и переквалификации досудебного расследования на "диверсию" с соответствующей передачей следствия органам СБУ.

Олег Головков, отец пострадавшей из-за отравления девочки:

Верить в хулиганство в данном случае очень затруднительно, слишком уж хорошо все организовано. То есть применяется неивзестный газ, который не тестируется обычными нашими вот самыми распротсраненными тестами. Нет места фактического распыления, не оставлены ни жировые, ни спиртовые, ни маслянные следы, что должны быть в момент применения химических веществ. Площадь поражения накрывает сразу всю школу дети находились поражены с 1 по 4 этаж.

Олег Головков уверен - неизвестные могли применить в школе нервно-паралитический газ. Вопросы относительно предварительной версии полиции о распылении газового балона возникают не только у родителей, но и у некоторых экспертов. Специалист, которые имеет опыт работы с предметами самозащиты и оружием, которые предпочитает не показывать лицо, рассказывает - ни один из сертифицированых в Украине газовых балонов не вызывает подобных симптомов, которыя появились после отравления у школьников. По его словам, такого влияния слезоточивый газ не оказывает, а перцовый балончик похожую реакцию может вызвать лишь в порядке исключения - если у человека аллергия.

Капсаицин - это вещество, которое содержится в любом горьком перце, то есть в том же чили, пожалуйста, он присутствует. и, получается, делают вытяжку экстракта капсаицина, разбавляют и заправляют им балоны. То есть такого действия перцовый баллон, в принципе, иметь не может. То, что это однозначно не какие-то сертифицированные газовые баллоны для самозащиты это можно с уверенностью сказать на 100%.

Какое именно вещество отравило детей в школе, говорит эксперт, без тщательного химического анализа сказать тяжело. Но уверяет, что в Украине, если судить по симптомам отравления и радиусе поражения подобные вещества найти практически невозможно.