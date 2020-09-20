Отравление Навального: разработчик яда "Новичок" извинился перед российским оппозиционером

Один из разработчиков яда Новичок Вил Мирзаянов, проживающий в США с 1995 года, извинился перед российским оппозиционером Алексеем Навальным, пострадавшим от отравления. Об этом ученый-химик сказал в эфире телеканала Дождь.

"Приношу свои глубокие извинения Навальному за то, что я участвовал в этом преступном бизнесе – разработке этого вещества, которым он отравился", – сказал он.

По словам Мирзаянова, всю свою последующую жизнь он посвятил борьбе против применения боевых ядов. Ученый сообщил, что в 1993 году он встречался с человеком, пережившим отравление Новичком. Его симптомы были похожи на те, которые описал Навальный.

"Похожи все симптомы. Он преодолел, выжил. Видимо, Навальному придется набраться терпения. Но в конечном счете он должен быть здоров", – сказа Мирзаянов, отметив, что на восстановление Навальному может потребоваться до года.

По мнению Мирзаянова, ситуация с невозможностью написать слова на доске, о которой рассказал Навальный, связана с проблемами передачи сигналов от головного мозга к функциональным органам, поскольку молекулы Новичка препятствуют расщеплению белка, отвечающего за передачу таких сигналов.

Накануне Навальный рассказал о своем восстановлении после отравления. По его словам, врачи берлинской клиники Шарите сделали из него "технически живого человека", в то же время он с трудом может налить себе воды или написать какие-то слова на доске по просьбе врача.

Напомним, 20 августа Навальный был госпитализирован без сознания с самолета, летевшего из Томска в Москву. Позже его перевезли в Берлин, где вскоре заявили, что он был отравлен веществом из группы Новичок.