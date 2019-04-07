Отравление ребенка нитратами: вода опасна в большинстве колодцев поселка под Харьковом - Госпродпотребслужба

Ранее сообщалось, что в поселке Прудянка Дергачевского района годовалый ребенок отравился водой из местного колодца.

Выяснилось, что содержание нитратов в воде колодца в восемь раз превышало норму.

По информации ГУ Госпродпотребслужбы в Харьковской области, в ходе расследования специалисты службы установили, что в воде подавляющего большинства общественных колодцев поселка Прудянка содержание нитратов превышает нормативные показатели.

По данному факту председателю поселкового совета вынесено предписание об устранении нарушений санитарного законодательства.

Ребенок заболел после употребления воды из индивидуального колодца и сейчас остается в больнице.

Как отмечается, риск отравления нитратами у детей, особенно первых 3-х лет жизни, связан прежде всего с несовершенством ферментных систем организма, биохимических процессов, происходящих в нем.

Причиной возникновения отравления нитратами может быть овощной сок, молочная смесь, которые готовятся на воде, загрязненной нитратами.

Симптомы отравления нитратами у детей следующие: посинение участков вокруг рта, рук и на стопах. У детей может быть рвота, понос, увеличение слюнообразования.

Специалисты службы потребителей рекомендуют при первых признаках отравления немедленно обращаться за медицинской помощью и предлагают не использовать воду из колодцев и каптажей, в которых содержание нитратов превышает нормативные показатели, или при отсутствии информации о качестве питьевой воды из колодцев и каптажей как общественных, так и личных.

"Загрязненная нитратами вода даже в смертельных дозах - чистая, прозрачная, без запаха и видимых примесей, обычная по вкусу, и кипячение загрязненной нитратами воды не уменьшает, а увеличивает ее токсичность", - говорится в сообщении.