Отрицательный тест на COVID-19 не нужен: Германия вновь вводит карантин для въезжающих из "красных" стран

14 октября 2020 г. 17:49
Источник: Укринформ
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С 15 октября все, кто приезжают в ФРГ из стран, определенных немецким МИД как относящиеся к зоне риска, будут обязаны пойти на карантин сроком на 10 дней. Таким образом, отменяется возможность въехать в Германию со справкой об отрицательном результате теста. Это подтвердил официальный представитель Штеффен Зайберт на брифинге в Берлине 14 октября.

Карантин можно прервать, сдав анализ, но не ранее чем через 5 дней пребывания в Германии. В случае появления впоследствии симптомов заболевания, нужно будет сделать второй тест.

О въезде, карантине и результатах тестов человек должен информировать уполномоченные органы здравоохранения.

Поэтому правило, которое действовало до сих пор, о возможности въехать в Германию со справкой об отрицательном результате теста не более чем 48 часов, в дальнейшем работать не будет. Требования к транзитнымх пассажирам не изменились.

Как сообщалось, Украина относится к зонам риска.

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