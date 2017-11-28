Отставка Плотницкого, обстрелы позиций ВСУ и усиление мер безопасности на линии разграничения. Стоит ли ожидать эскалации конфликта на Донбассе?

По состоянию на 28 ноября, проинформировали в пресс-центре штаба АТО, незаконные вооруженные формирования за минувшие сутки 22 раза обстреливали позиции Вооруженных Сил Украины, один боец сил АТО получил ранения. Вскоре военные сообщили, что боевики начали обстреливать населенные пункты Майское и Гладосово в Донецкой области – украинская сторона расценила такие действия, как заинтересованность в дальнейшем обострении ситуации на Востоке. О возможной эскалации конфликта на Донбассе в Украине заговорили после начала раздора между главарями так называемой «ЛНР» Игорем Плотницким и начальником так называемого «МВД ЛНР» Игорем Корнетом. Как сообщали СМИ, Плотницкий обвинил Корнета в том, что тот якобы не предотвратил ряд диверсий против боевиков, вскоре вовсе уволил его через так называемый суд. Потом Игорь Корнет забаррикадировался в здании «МВД» вместе с бывшими беркутовцами, а здание окружили боевики, находящиеся в подчинении у Плотницкого. Через несколько дней после начала мятежей в «ЛНР» стало известно, что Игорь Плотницкий больше не является главарем луганских боевиков. В связи с обострением ситуации на неподконтрольных Украине территориях из-за междоусобиц террористов – в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, подразделения Госпогранслужбы усилили меры безопасности для людей, которые пересекают линию разграничения.

Оксана Иванец, пресс-офицер Восточного рег. упр. Госпогранслужбы Украины:

Було збільшено кількість прикордонних нарядів. Активно застосовуються спеціальні заходи та службові собаки для більш ретельного огляду транспортних засобів, які перетинають лінію розмежування з метою виявлення зброї, боєприпасів.

В то же время, вместе с началом конфликта между Плотницким и Корнетом, несколько российских СМИ сообщили, что боевики начали готовиться к обмену пленными, некоторым из них террористы даже разрешили пообщаться по телефону с родными впервые за длительное время. Однако, говорить о кардинальных изменениях ситуации на Донбассе и масштабном обмене пленными пока рано, отмечает волонтер Роман Доник.

Роман Доник, волонтер:

Процессы, они не могут измениться кардинально, да, возможно, кому-то дали с кем-то поговорить, но я не думаю, что это как-то связано между собой, потому что это чисто бандитские разборки внутри. Это попытка переворота, ну то есть в банде - один главарь решил занять место другого. Не больше, не меньше, но основная проблема не в том, что они там между собой, а в том, что они все не самостоятельные игроки и политика определяется в Кремле, и к сожалению, она сейчас такая как есть.

Также по словам волонтера, пока трудно говорить и о влиянии склок между боевиками на освобождение оккупированных территорий на Востоке Украины.