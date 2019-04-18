Ответ на вызовы безопасности

Вызовы безопасности в Харьковской области. Эти вопросы сегодня обговоривались на научно-практической конференции. В региональных программах безопасности будут использоваться современные наработки ученых.

В Харьковском национальном университете внутренних дел проходит конференция под названием «Уголовно-правовые и криминологические средства противодействия преступлениям против общественной безопасности и общественного порядка». Во время конференции обсуждаются шаги по реализации блока региональных программ безопасности в области. В частности, сейчас действует программа обеспечения общественной безопасности и порядка и противодействия преступности на территории Харьковской области, а также программа противодействия террористической деятельности. Мероприятия обеих программ финансируются из областного бюджета.

Юлия Светличная, председатель ХОГА:

Ми будемо і в подальшому розробляти нові програми з новими якісними практиками, доробками, напрацюваннями, щоб здійснювати фахову роботу щодо забезпечення безпеки і стабільності на території Харківської області та, звичайно, долучатимемо до цього процесу фахівців.

Во время научно-практической конференции руководитель области отметила необходимость как можно шире привлекать гражданское общество к разработке и реализации подобных программ. Также Юлия Светличная выступила с докладом о состоянии и перспективах программирования в сфере противодействия преступности и подняла проблемный вопрос об отсутствии на национальном уровне концепции по реализации государственной политики в сфере профилактики правонарушений.