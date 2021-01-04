ОВГЗ - оптимальный старт для начинающего инвестора ®

Все меньше украинцев выбирает хранение денег на депозитных счетах как основной способ сохранять и приумножать капитал. Ситуация в банковской сфере не располагает к повышению доверия депозитарной системе, в то время как инвестиции набирают популярность.

С чего начать новичку и во что вкладывать, если в распоряжении нет крупных сумм? Надежно ли это? Читайте в материале.

Государственные облигации: что это?

ОВГЗ - основной вид ценных бумаг, которые выпускает Министерство финансов Украины. По сути, это инвестиция в государство, и выбирают ее не только резиденты страны, но и зарубежные инвесторы. Например, из-за рубежа только за 2019 год поступило около $117 млрд инвестиций в ОВГЗ.

Кто может инвестировать

Знали ли вы, что для множества банков инвестиции в гособлигации являются одним из ключевых источников прибыли? Деньги вкладчиков они используют для покупки облигаций, получая заработок с разницы (после выплаты процентов по депозитам своих клиентов).

Дело в том, что через банк стартовая сумма для приобретения ОВГЗ начинается с 1 млн грн. При этом доходы — купонные, выплачиваются дважды в год. Досрочно вернуть инвестиции не получится, разве только продать их на бирже, да и комиссию придется платить не только за покупку/продажу, но и за хранение активов.

ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА трансформировала этот инструмент получения дохода и сделала его доступным любому украинцу, который является клиентом инвестиционной компании. Через финансовое учреждение инвестор может купить ОВГЗ от 1 штуки, с суммы в 1150 грн.

Что это дает?

открытие счета, проведение операций, хранение — бесплатно;

нет налога на доход по государственным облигациям;

ежемесячная выплата процентов;

высокая процентная ставка — от 8% в грн.

Разместив такую же сумму под такую же процентную ставку на депозитном счету любого украинского банка, вкладчик лишится возможности вывести деньги в любой момент и должен будет платить налоги в размере 19,5% от дохода.

Каковы риски?

Вклад в украинские облигации — один из самых безопасных способов разместить деньги, так как их возврат гарантируется самим государством. Страховка специального фонда для вкладчиков депозитов в ряде случаев при банкротстве банка покрывает убытки вкладчиков лишь частично, тогда как по ОВГЗ есть 100%-ная гарантия возврата.

Все, что можно потерять — это начисленные проценты, если договор будет расторгнут досрочно (менее, чем через 6 месяцев).

Как начать инвестировать

Облигации можно покупать в гривне, долларах или евро. Минимальный срок вклада составит полгода. Для клиентов ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА услуги по покупке и хранению облигаций предоставляются бесплатно, как и консультации личного инвестиционного эксперта. Он разъясняет все детали по открытию счета и проведению операций.

Для справки: ФРИДОМ ФИНАНС УКРАИНА — часть международного холдинга Freedom Holding Corp., первой финансовой компании из региона СНГ, чьи акции торгуются на бирже NASDAQ. В Украине работает с 1999 года. Специалисты компании сертифицированы НКЦБФР.