Ожидание Vs Реальность. В Харькове открылась выставка, посвященная предупреждению рабства

Ожидания Vs Реальность - выставка, которую создали о тех, кто искал лучшей жизни, - сегодня в Харькове. На плакатах - истории людей, которые в 21 веке оказались в сетях рабства.

Юлия Саченко, руководитель украинского офиса Международной общественной организации А21

9 стендів розповідають 9 історій з життів реальних людей. І на кожному з цих стендів є кю-ар-код. Ви відкриваєте на своєму смарфоні камеру, наводите телефон, і ось у вас з'являється історія. Ось у вас історії, ви можете обрати кожну з них і почитати в деталях.

С одной стороны стенда написаны ожидания, а с другой - реальность: в какие ситуации попали люди. Скажем, история одной из героинь показывает, что на такие рискованные предложения людей подталкивают обстоятельства.

Цитата:

Настя развелась с мужем, потеряла работу и узнала, что ее мама очень больна. Оказалось, что мужчина оставил девушке еще и кредит, который у нее не было возможности выплачивать. Кредиторы потребовали деньги, девушка была в отчаянии и воспользовалась первой же возможностью выехать за границу в поисках работы.

Юлия Саченко, руководитель украинского офиса Международной общественной организации А21

Натомість вона потрапила в такі умови, коли її документи забрали, вона потрапила на закриту територію, де на вікнах були грати, людей примушували працювати більше, ніж їм потрібно було. Коли люди хворіли, медичної допомоги не надавали, і фактично людина опинилась в сучасному рабстві.

Ни возраст, ни пол, ни образование не защищают людей, говорит Саченко. Преступники умело находят новые методы вербовки. Чтобы не попасть в плен, специалисты советуют тщательно изучать предложения о трудоустройстве и консультироваться с юристами.

Ольга Белецкая, председатель городской организации "Женская община"

Національна гаряча лінія, консультування мігрантів і протидії торгівлі людьми 527. Ця лінія безкоштовна з мобільного телефону, куди може звернутись людина, яка отримала якусь пропозицію. І висококласний, висококваліфікований консультант покаже людині ті болісні точки, на які треба звернути увагу.

За последний год Министерство социальной политики Украины предоставило статус лица, пострадавшего от торговли людьми, 114 лицам, из них восемь - харьковчане.