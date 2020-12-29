Ожоги и травмы из-за фейерверков. Пожарные рассказали, как избежать трагедии во время праздников

Петарды, ракеты и фейерверки от 90 до 6 тысяч гривен. Перед новогодними праздниками в магазинах с пиротехникой - выбор на любой вкус и кошелек. Пока, говорят продавцы, большого ажиотажа нет.

Анна, продавец пиротехнических изделий:

В этом году, наверное, позже он будет. Сейчас начинается, последние дни, начали заходить в магазин, интересоваться. Цены, по сравнению с прошлым годом, не менялись, стараемся держать цены на прежнем уровне. Год тяжелый, но покупатели стараются каждый год приходить и покупать.

Всем покупателям рассказывают об основных правилах использования пиротехники. При покупке проверить технический регламент: надписи на упаковке - там должны указывать сертификацию, сроки и условия хранения. Впоследствии - устанавливать салюты или фейерверки на ровной поверхности, наблюдать за зрелищем на определенном расстоянии - от 5 до 30 метров. Отходить после зажигания фитиля следует быстро, он сгорает в течение 5-7 секунд.

Валерий Пикало, специалист по использованию пиротехники:

Несмотря на то, что вот это одна из самых маленьких салютных установок. Все равно её лучше закрепить. Всегда предупреждаем: либо снегом и притаптывается, либо кирпичами, но с двух боков. Если фитиль прогорел, а салютная установка стрелять не начала. К этой салютной установке не стоит подходить 10-15 минут, потом залить водой.

Следствием нарушений становятся увечья, термические ожоги и различные травмы. В прошлом году во время опасных забав с пиротехникой пострадали 7 человек, в этом - 5. Все - взрослые в состоянии алкогольного опьянения. Детям пользоваться салютом и фейерверком категорически запрещено, бенгальские огни - зажигать только в присутствии взрослых.

Александр Губарь, нач. техногенной безопасности ГУ ГСЧС в Хар. обл.:



Бенгальский вогник - ми вважаємо, що це дуже безпечно, але що ми робимо, ві н згорів. Ми викинули його в кошик для сміття, там є джерела запалювання, може, горюча рідина. Може статися займання, щоб це не відбулося, раджу пересвідчитися, що він повністю згорів.

На елке лучше не развешивать бумажные украшения, вату и "дождик", не ставить рождественские свечи рядом с деревом, советуют чрезвычайники.

Игорь Лупандин, пом. нач. ГУ ГСЧС в Хар. обл.:

В першу чергу, ялинку треба встановити не на проході, для того, щоб ви могли вийти із цього приміщення - на балкон або в іншу кімнату. Вона повинна стояти устойчиво. Ми знаємо, що зараз дуже багато прикрас ставлять - свічки, не треба цього робити.

Если предотвратить возгорание не получилось, необходимо сразу вызвать пожарных, или же иметь дома огнетушитель - это самый действенный способ остановить распространение пламени.