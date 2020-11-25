Пациентов стало меньше, но дополнительные больницы для приема больных Covid-19 все равно готовят

На Харьковщине фиксируют снижение заболеваемости на коронавирус, об этом сегодня сообщил заместитель главы ХОГА Тарас Пастух. По словам чиновника - показатель снизился как минимум на 25-30 процентов. Но все равно к приему пациентов с Covid готовятся две больницы «Укрзалізниці» и госпиталь ветеранов.

Сейчас в железнодорожных больницах есть по 10-15 кислородных точек, которых по словам Пастуха достаточно для того, чтобы обеспечить палаты интенсивной терапии. Другим больным будут оказывать кислородную поддержку с помощью концентраторов.

Область ожидает, что сегодня вечером НСЗУ подпишет договор с двумя больницами, что позволит уже на утро начать прием больных.

Тарас Пастух, зам. главы ХОГА

Якщо сьогодні НСЗУ нарешті підпише. Чому тут є проблема? Лікарі - є, кисень - є, потрібно закупити медикаменти. Сьогодні у них ресурсу зробити це немає. Прийняти людей і не надати їм медикаментозної допомоги - це фактично можна приректи людей на погіршення стану здоров'я. Не дай Бог - летального випадку , тому потрібен договір і потрібне авансове фінансування для закупівлі медикаментів.

Госпиталь ветеранов тем временем ждет контрактирования - в общем это в целом вопрос, где-то неделе, говорит Пастух.

Между тем, по словам директора «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» Виктора Забашты – как только они в очередной раз увеличили количество спецбригад, выезжающих на подозрение Covid, как таких вызовов стало почти вдвое меньше.

Сейчас Covid-«скорых», говорит Забашта - 38 единиц, но, если тенденция заболевания и дальше будет идти на спад, будет рассматриваться возможность уменьшения их количества.

Виктор Забашта, директор КНП «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф»

За минулу добу - це було 130 викликів з приводу запалення легень чи підозр на коронавірус. Ми вже звикли до цифри вдвічі більшої, тож зараз навантаження ми не відчуваємо. І до речі треба сказати, що лікарні з такими цифрами справляються. Тричі на добу лікарні дають звіт, про те скільки вільних ліжок в них є - чоловічих, жіночих, з киснем без.

Кроме того, в регионе решили проблему с задержкой результатов теста на Covid, если раньше говорит Тарас Пастух были случаи, когда пациент уже выздоровел и даже выписался из больницы - и только тогда получал свой положительный результат. Теперь вопрос тестирования на COVID-19 полностью решен.

Тарас Пастух, зам. главы ХОГА

Ввечері сьогоднішнього дня на електронну пошту того закладу, який направив відповідно для дослідження зразки - вже приходять готові результати і лікарі мають можливість реалізувати сортування хворих, необхідне. А також призначити відповідне лікування. Сьогодні лабораторний центр, а також інші лабораторії, досягли вже повністю, виробили всі ті дослідження, які були доставлені їм раніше, за тиждень, за 10 днів. І сьогодні вони вже фактично видають за кілька годин, вже свої результати.

По состоянию на утро в медучреждениях города Харькова лечатся от Covid-19 - 898 пациентов, а в больницах областного подчинения - меньше 750. Между тем к официальной коронавирусной статистике прибавилось еще 546 новых случаев Covid, от болезни в сутки умерло 8 человек, более 1500 пациентов выздоровели.