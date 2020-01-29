Пациенты-манекены: в Харькове появился симуляционный центр

Оце інтерфейс - це бачить студент, оце для мене - я задаю там будь що, наприклад, частоту дихання патологічну

Это педиатрическая комната для отработки навыков при неотложных состояниях в педиатрии. А это пациенты - однолетние, пятилетние, и несколько новорожденных младенцев. Их состоянием здоровья руководит инструктор. Что сделать, чтобы вылечить должен решать студент.

Надежда Круковец, инструктор европейской совета реанимации

Ця дитина може реанімуватись, повністю інтубується, абсолютно все ми можемо міняти. Показники, вона плаче, тут є зворотній зв’язок він так само розмовляє. Студент бачить на моніторі певні дані, манекен може сказати якісь скарги, студент може опріділити, який в нього патологічний стан. Якщо в симуляції ми маємо право на похибку, то в реальному житті у нас буде один шанс

Современные манекены и практические станции имеют функции живого человека в критическом состоянии. На них студенты-медики будут отрабатывать свои действия до автоматизма. Всего здесь оборудовали около десятка различных комнат.

Максим Файда, инструктор центра

Якщо людина робить не правильно, то нічого не світиться і контакти не доходять до мозку, мозок не світиться. Якщо це буде жива людина при неправильних діях це може призвести до її смерті

Новейший симуляционный центр на медицинском факультете открыли по случаю празднования 215-й годовщины создания Харьковского национального университета. В нем воссоздана работа многих отделений современной клиники - неотложной помощи, родильного зала, хирургического операционного блока и реанимации.

Андрей Тележный, директор симуляционных центра медицинской подготовки

У нас є унікальні манекени, які вперше завезені в Україну. Мабуть, одне з найкращих моментів, те що ці манекени представлені, локалізовані в одному центрі

Аналогов центра в Украине пока нет. Сумма, которую потратил ВУЗ на создание - почти 80 миллионов гривен.

Анатолий Бабичев, проректор по научно-педагогической работе ХНУ имени В.Н. Каразина

Тут різні країни - Ізраіль, США, європейські... Всі фірми топові, тобто обладнання найновіше, найсучасніше

Получить навыки и повысить квалификацию сможет более 4-х тысяч студентов-медиков, а также аспиранты и врачи-интерны.

Денис Иванченко, студент 4-го курса медицинского факультета ХНУ имени В. Н. Каразина

Наразі ні для кого не є новиною, що є такі манікени. Але дійсно крута апаратура американська та ізраїльська, це симулятор лапароскопічних операцій. Це вже дуже серйозна техніка, яка налічується одиницями в Україні або якої немає взагалі

Игорь Белозеров, декан медицинского факультета ХНУ имени В. Н. Каразина

Сегодня студенты имеют такую возможность не только услышать, увидеть на картинке, но и получить визуализацию. Это начиная с доски - анатомический стол 3-д визуализации, это акушерская помощь, педиатрия

С 1 января этого года в Министерстве образования и науки Украины изменили систему финансирования ВУЗов.

Решающую роль теперь играют результаты студентов, а не их общее количество.

Егор Стадный, зам. Министра образования и науки Украины

Університет, в якому ми знаходимось за такою системою отримав збільшене фінансування в 20 році, тому що його результати діяльності є визначними

Также на базе этого центра в дальнейшем будет запланировано проведение различных сертифицированных курсов для врачей.