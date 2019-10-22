 

Падение Бердинской стены: харьковчанам покажут, как это было

22 октября 2019 г. 11:02
1 просмотр

По данным пресс-службы Харьковского горсовета, жители и гост города смогут посетить фотовыставку "Немецко-немецкая граница", посвященную 30-летию падения Берлинской стены. 

Фотопроект откроется 26 октября в Харьковской муниципальной галерее (ул. Чернышевская, 15).

По словам организаторов, на выставке будут представлены снимки немецкого фотографа Юргена Риттера, сделанные на границе разделенной Германии у Берлинской стены в 80-х годах и после воссоединения страны. Парные фотографии автора хранят память о разделенной Германии и показывают, что изменилось на немецко-немецкой границе с момента падения Берлинской стены.

По мнению «фотографа границы», как сам себя называет автор, эти фото-сравнения являются «свидетельствами времени» и показывают, что «срослось то, что и должно было быть единым».

«Юрген Риттер снимал бывшую границу между двумя частями Германии и Берлинскую стену с 1980 по 1989 год, а после воссоединения в своих фотографиях документировал природные и архитектурные изменения вдоль бывшей внутригерманской границы от Восточного моря до Баварии. Фотографии сделаны в 80-е годы и в настоящее время с одного и того же места. Это прекрасные иллюстрации преобразования бывших приграничных территорий», - отметили в галерее.

Выставка будет экспонироваться до 5 ноября.

Начало открытия – в 17:00.

Фотопроект организован культурно-просветительским центром «Дом Нюрнберга» при поддержке Института Гете в Украине.

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпания "АТН" ищет журналистов. Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Бюро переводов StarАльянс                          Курсы французского                          Потрібна посвідка на проживання в УкраЇні? - "Паспортний сервіс" на Сумській, 10! "Аve Plaza" , т. 783-74-88                          Рапира вернулась в Харьков! СК «Метод» приглашает детей 7-11 лет в секцию фехтования. ул.Благовещенская,13 т (099) 39-00-468; (073) 39-00-468                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.