 

Падение дерева в Старом Салтове: врачи рассказали о состоянии пострадавшего мужчины

01 июля 2019 г. 10:56
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Пострадавший в результате падения дерева в Старом Салтове 28-летний мужчина находится в стабильно тяжелом состоянии.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета со ссылкой на медиков, которые наблюдают за пострадавшим.

"У него сложнейшая черепно-мозговая травма, плюс скелетные травмы. Он находится в реанимации на аппарате", - отметили в горсовете, добавив, что прогнозов по его состоянию врачи не дают.

Напомним, 28 июня на базе отдыха в Старом Салтове на отдыхающих упало дерево.

В  результате падения дерева  48-летняя женщина скончалась на месте, 27-летняя девушка и 28-летний мужчина получили многочисленные тяжелые повреждения и были доставлены в Харьковскую больницу скорой и неотложной помощи, где на следующий день 27-летняя пострадавшая скончалась от травм.

Информация внесена правоохранителями в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой "несчастный случай".

 

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