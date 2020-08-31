«Пакет малыша»: денежную компенсацию с 1 сентября будут выдавать по новым правилам

В Украине с 1 сентября начинает работать новый механизм получения денежной компенсации одноразовой натуральной помощи «Пакет малыша». Об этом сообщила пресс-служба Министерства социальной политики.

«Теперь у родителей есть право выбирать, что для их малыша необходимо: нужна ли им одежда, если у них уже есть дети, особенно дети, которые имеют маленькую разницу в возрасте, или если у ребенка аллергия и ему не подходят средства, предусмотренные в натуральной форме пакета», - говорится в сообщении.

Кто может получить компенсацию

Согласно сообщению, за денежной компенсацией стоимости «Пакета малыша» могут обратиться родители, у которых только родился ребенок, а также те, кто не получил помощь в 2020 году - в таком случае обратиться за компенсацией можно в течение 12 месяцев с момента рождения ребенка.

Для получения такой компенсации родители должны обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения с пакетом документов, включающим в себя копию свидетельства о рождении ребенка, справку из роддома о неполучении «Пакета малыша» (для детей, рожденных в 2020 году), копию ИНН родителя.

Получателю денежной компенсации будет открыт счет в «ПриватБанке» со специальным режимом использования. Средства с него могут быть потрачены только на детские товары и товары для рожениц в торговых точках и интернет-магазинах, присоединившихся к пилотному проекту по монетизации одноразовой натуральной помощи «Пакет малыша».

Где можно будет потратить деньги

«Реестр таких заведений торговли размещается на официальных веб-сайтах Минсоцполитики и «ПриватБанка», - сообщили в министерстве.

«Средства могут быть потрачены в течение года со дня их зачисления на счет», - говорится в сообщении.

Что такое "Пакет малыша"

Правительственная инициатива "Пакет малыша" - это национальный проект по социальной защите семей с детьми и поддержке развития ответственного отцовства, который стартовал 1 сентября 2018 года. В детский набор "Пакет малыша", который выдается роженицам, входят 25 необходимых товаров, в том числе пеленки, подгузники, специальный матрас, два вида одеял и другие.

Напомним, 11 января 2020 года правительство повысило выплаты на ребенка в 2020 году. Сообщалось, что помощь при рождении ребенка будут предоставлять вместе с единовременной помощью «Пакет малыша».

Кроме того, сообщалось, что будет осуществляться также возмещения услуг по уходу за ребенком до 3 лет «муниципальная няня». С весны проект был «Пакет малыша» заморожен.

В июле 2020 года Минсоцполитики сообщило, что тем, кто не получил бэби-бокс в 2020 году, будет предоставлена денежная компенсация.

29 июля 2020 года Кабинет министров Украины принял постановление «Некоторые вопросы реализации пилотного проекта по монетизации одноразовой натуральной помощи «Пакет малыша», согласно которому молодым родителям будет назначена денежная компенсация в сумме 5 тысяч гривен исключительно для приобретения необходимых детских товаров и средств гигиены для рожениц.