Палатка волонтеров на площади Свободы: стала известна дата судебного заседания

16 мая 2019 г. 20:02
2 просмотра

Первое заседание в Харьковском окружном административном суде по иску горсовета об ограничении права на мирное собрание на площади Свободы (о демонтаже палатки волонтеров «Все для победы»)  назначено к слушанию на пятницу, 17 мая.

Об этом сообщается в расписании на сайте суда.

Заседание назначено на 11.00.

Судьей по делу назначен Владислав Егупенко.

Как следует из информации, представленной на сайте суда, сторонами по делу являются: Харьковский городской совет – в качестве истца, представитель истца - Игорь Козак Ответчиком указан Михаил Лебедь. В качестве третьих лиц указаны: прокуратура Харьковской области, Харьковская областная государственная администрация, Главное управление ГСЧС в Харьковской области, Главное управление Нацполиции в Харьковской области, Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области.

Напомним, ранее на сайте Харьковского городского совета было опубликовано исковое заявление по данному делу.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.