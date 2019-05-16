Палатка волонтеров на площади Свободы: стала известна дата судебного заседания

Первое заседание в Харьковском окружном административном суде по иску горсовета об ограничении права на мирное собрание на площади Свободы (о демонтаже палатки волонтеров «Все для победы») назначено к слушанию на пятницу, 17 мая.

Об этом сообщается в расписании на сайте суда.

Заседание назначено на 11.00.

Судьей по делу назначен Владислав Егупенко.

Как следует из информации, представленной на сайте суда, сторонами по делу являются: Харьковский городской совет – в качестве истца, представитель истца - Игорь Козак Ответчиком указан Михаил Лебедь. В качестве третьих лиц указаны: прокуратура Харьковской области, Харьковская областная государственная администрация, Главное управление ГСЧС в Харьковской области, Главное управление Нацполиции в Харьковской области, Управление Службы безопасности Украины в Харьковской области.

Напомним, ранее на сайте Харьковского городского совета было опубликовано исковое заявление по данному делу.