Палатка волонтеров: началось судебное заседание по иску горсовета

Сегодня, 17 мая, в окружном административном суде началось судебное заседание по поводу иска об ограничении права на мирное собрание на площади Свободы от Харьковского городского совета.

Рассматривает иск судья Харьковского окружного административного суда Владислав Егупенко.

В зале суда собралось больше полусотни активистов.

Они держат в руках плакаты "Врагов Украины - вон с Украины" и "Хлопці, запросіть на полювання Табачника з Кернесом".

Также на суд явились представители мэрии, адвокаты активистов, представители полиции и прокуратуры и СБУ.

Интересы ответчика, Михаила Лебедя, представляет Игорь Черняк. Сам ответчик - из города Ровно.

Заседание, назначенное на 11:00, началось с небольшой задержкой.