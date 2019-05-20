Палатка волонтеров: сегодня состоится рассмотрение апелляции горсовета

Сегодня, 20 мая, в Харьковском апелляционном административном суде рассмотрят апелляцию Харьковского горсовета с требованием запретить использование палатки "Все для победы", которая установлена на площади Свободы.

Об этом сообщил активист Харьковского антикоррупционного центра Евгений Личискин.

По его информации, заседание назначено на 15.00. Рассматривать дело будет судья Зоя Подобайло.

Напомним, Харьковский горсовет обратился в суд с исковым заявлением о демонтаже палатки с площади Свободы.

В ночь на 18 мая Харьковский окружной административный суд отказал в удовлетворении иска горсовета.

"Проверив юридическую и фактическую обоснованность доводов сторон, суд пришел к выводу, что мотивация и доказательства, на которые ссылается истец, не дают суду оснований для установления выводов об обоснованности иска. Следовательно, в удовлетворении иска следует отказать", - говорится в решении, вынесенном судьей Владиславом Егупенко.

Днем 18 мая стало известно, что горсовет обжалует решение суда по делу о запрете палатки на площади Свободы.