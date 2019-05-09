"Палатке не место на площади Свободы. Её надо убрать, она грязная" Кернес - о палатке волонтеров "Все для перемоги"

09 мая 2019 г. 12:59
Автор: Наталья Белокудря
164 просмотра

«Палатке не место на площади Свободы. Её надо убрать, она грязная», - заявил во время своего визита на Мемориал Славы сегодня, 9 мая, харьковский мэр о палатке «Все для перемоги», которая была установлена в 2014 году на площади Свободы возле ХОГА, и которая является одним из самых известных в городе волонтерских пунктов помощи бойцам АТО и ООС, которые сейчас находятся на передовой на Донбассе. Также возле нее собираются  проукраинские активисты.

«Никакой конфронтации быть не может между проукрансикми силами, потому что новый президент обещал остановить войну. У нас получается - война останавливается, а у нас на площади Свободы стоит палатка со снарядом, всем напоминая войну, зачем это делать? Я понять не могу, согласно закона она стоит незаконно», - сказал Геннадий Кернес.

Напомним, вчера, 8 мая, на сайте Харьковского горсовета появилась петиция о сносе данной палатки волонтеров, которая менее чем за сутки уже набрала более 5 тысяч подписей.

 

Раздел:

Теги:

Нашли ошибку? Выделите мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Телекомпании "АТН" требуется телеоператор.Тел.: 7140-170, 7142-150                          Мебель в Харькове                          Матрасы в Харькове                          Sexshop. Суперподарки                          Антиквариат. Золото.                          Франция. Яхта. Лето.                                                   Реклама на сайте АТН в бегущей строке. 40грн/слово в МЕСЯЦ!!! тел.(057) 7140-180, (057) 7667-180, (057) 7665-400
Вы хотите сообщить об ошибке в следующем тексте:
Также Вы можете оставить комментарий к ошибке.