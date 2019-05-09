"Палатке не место на площади Свободы. Её надо убрать, она грязная" Кернес - о палатке волонтеров "Все для перемоги"

«Палатке не место на площади Свободы. Её надо убрать, она грязная», - заявил во время своего визита на Мемориал Славы сегодня, 9 мая, харьковский мэр о палатке «Все для перемоги», которая была установлена в 2014 году на площади Свободы возле ХОГА, и которая является одним из самых известных в городе волонтерских пунктов помощи бойцам АТО и ООС, которые сейчас находятся на передовой на Донбассе. Также возле нее собираются проукраинские активисты.

«Никакой конфронтации быть не может между проукрансикми силами, потому что новый президент обещал остановить войну. У нас получается - война останавливается, а у нас на площади Свободы стоит палатка со снарядом, всем напоминая войну, зачем это делать? Я понять не могу, согласно закона она стоит незаконно», - сказал Геннадий Кернес.

Напомним, вчера, 8 мая, на сайте Харьковского горсовета появилась петиция о сносе данной палатки волонтеров, которая менее чем за сутки уже набрала более 5 тысяч подписей.