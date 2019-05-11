Палатку волонтеров на площади Свободы хотят снести - предписание

На палатке волонтеров "Все для Победы" на площади Свободы появилось предписание о её сносе.

Об этом сообщил участник АТО, активист и адвокат Леонид Маслов на своей странице в Фейсбук.

В предписании указывается, что палатка мешает дорожному движению и установлена без согласования с органами Национальной полиции, а также имеются ссылки на якобы нарушение закона о благоустройстве населенных пунктов и правил благоустройства территории Харькова.

Также в нем содержится требование о добровольном демонтаже палатки в трехдневный срок.

Стоит отметить, что соответствующий документ был размещен сегодня и на сайте Харьковского городского совета.

Его подписал начальник Инспекции по парковке Департамента территориального контроля А.О. Гаркушин.

"Но это не палатка, а культурно-исторический памятник, место для поминовения погибших героев, правда, Юлия Светличная? И еще это общественная приемная депутата Ярослава Маркевича", - отмечает активист, обращаясь к главе ХОГА.

«Имейте в виду, что ночью там также будут проводиться занятия по минно-взрывной подготовке теробороны с боевыми экспонатами. А владельцы огнестрельного оружия - проводить тренировки по ее чистке, зарядке и разрядке. Просто чтобы без несчастных случаев обошлось», - предупредил Маслов.

Также о своем намерении защитить палатку от попыток её демонтажа сообщают в соцсетях и другие харьковские активисты.

«Нам, патриотам, в лицо бросают неуважение и показывают, что феодализм остается актуальным. Поэтому на нас, харьковчан, возложена задача защитить символ и объединиться вокруг него. Завтра, в 12:00 возле палатки на площади Свободы будет вече по поводу недопущения реванша», - говорится в сообщении.

Напомним, 8 мая на сайте горсовета появилась петиция о сносе палатки волонтеров, которая за сутки набрала более пяти тысяч подписей.