Палатка волонтеров на площади Свободы - под круглосуточной охраной

Палатка волонтеров «Все для победы» находится под круглосуточной охраной.
Об этом сообщает Информационный Центр ЕвроХарьков в Фейсбук.
По данным Центра, сейчас палатку усиленно охраняет полиция и общественные патрули.
"Неподалеку - подразделение Нацгвардии Украины и готовое до прибытия в любое время довольно многочисленное количество людей, ветеранов АТО". – говорится в сообщении.
Как отметили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, в центре города усиленная охрана постоянно: для оперативного реагирования на правонарушения курсируют пешие и автомобильные патрули, в том числе и в парковой зоне.