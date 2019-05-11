Палатка волонтеров на площади Свободы - под круглосуточной охраной

11 мая 2019 г. 12:00
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Палатка волонтеров «Все для победы» находится под круглосуточной охраной.

Об этом сообщает Информационный Центр ЕвроХарьков в Фейсбук.

По данным Центра, сейчас палатку усиленно охраняет полиция и общественные патрули.

"Неподалеку - подразделение Нацгвардии Украины и готовое до прибытия в любое время довольно многочисленное количество людей, ветеранов АТО". – говорится в сообщении.

Как отметили в отделе коммуникации ГУНП Украины в Харьковской области, в центре города усиленная охрана постоянно: для оперативного реагирования на правонарушения курсируют пешие и автомобильные патрули, в том числе и в парковой зоне.

 

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