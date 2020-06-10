Пальцы буквой "V" или улыбка: украинцев учат здороваться по-новому

Соблюдать правила безопасности в условиях распространения коронавирусной болезни COVID-19 необходимо независимо от ослабления карантинных мероприятий. Об этом напоминают в Центре общественного здоровья.
"Соблюдать правила безопасности в условиях пандемии COVID-19 следует независимо от ослабления карантина. Рекомендации по предотвращению распространения COVID-19 будут эффективно работать только тогда, когда их будут соблюдать все", - говорится в сообщении.
В Центре напомнили об основных правилах, которых стоит придерживаться:
Как сообщал Укринформ, по состоянию на 9 июня в Украине лабораторно подтверждено 27 856 случаев COVID-19, выздоровели 12 412 человек, умерли — 810 человек. За сутки - 394 новых случаев.