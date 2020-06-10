Пальцы буквой "V" или улыбка: украинцев учат здороваться по-новому

Соблюдать правила безопасности в условиях распространения коронавирусной болезни COVID-19 необходимо независимо от ослабления карантинных мероприятий. Об этом напоминают в Центре общественного здоровья.

"Соблюдать правила безопасности в условиях пандемии COVID-19 следует независимо от ослабления карантина. Рекомендации по предотвращению распространения COVID-19 будут эффективно работать только тогда, когда их будут соблюдать все", - говорится в сообщении.

В Центре напомнили об основных правилах, которых стоит придерживаться:

Бесконтактное приветствие — одна из важных рекомендаций, придерживаться которой должны все. Улыбка, кивок головы или два пальца буквой «V», — уберегут вас от лишнего, во время пандемии, контакта с кожей рук другого человека. Впрочем, даже бесконтактное приветствие не исключает частого и тщательного мытья рук.

Во время походов в магазины или в другие публичные места держитесь на расстоянии не менее метра от других и, по возможности, не касайтесь руками глаз, рта, носа.

Перед прикосновением к корзинам или тележкам обрабатывайте их дезинфектором с содержанием спирта не менее 60%. После возвращения из магазина, а также после разбора принесенных покупок тщательно мойте руки теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд.

Приобретенные овощи и фрукты следует мыть так же, как и всегда. Перед тем как прикасаться к ним, помойте руки водой с мылом. После этого тщательно вымойте фрукты и овощи чистой водой, особенно если вы едите их сырыми.

Регулярно и тщательно обрабатывайте руки дезинфектором с содержанием спирта не менее 60% или мойте их теплой водой с мылом в течение 20-40 секунд. Это помогает уничтожить вирусы, которые могут находиться на коже.

Избегайте мест большого скопления людей. Там гораздо выше вероятность оказаться в тесном контакте с лицом, инфицированным COVID-19.

Придерживайтесь правил респираторной гигиены. Во время кашля или чихания прикрывайте рот и нос сгибом локтя или салфеткой. Использованную салфетку следует выбросить и вымыть руки.

Если у вас повысилась температура, появились кашель и затрудненное дыхание, обратитесь к семейному врачу. Обращение к врачу по телефону позволит ему при необходимости оперативно направить вас в специализированное лечебное учреждение.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 9 июня в Украине лабораторно подтверждено 27 856 случаев COVID-19, выздоровели 12 412 человек, умерли — 810 человек. За сутки - 394 новых случаев.