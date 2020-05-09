Память о героях: курсанты ХНУВД посетили ветеранов Второй Мировой войны

Цветы и искренние пожелания здоровья. Курсанты Харьковского университета внутренних дел посетили ветеранов накануне Дня Победы над нацизмом во Второй Мировой войне.

Анисия Татаренко, курсант ХНУВД

Ми традиційно вшановуємо наших ветеранів, ветеранів Другої світової війни. Для нас це важливо, адже це наша історія.

Вадим Полищук, курсант ХНУВД

Сьогодні ми привітали наших ветеранів. Тому що це важливо - як для нас, так і для них, тому що той, хто не пам'ятає минулого, не має майбутнього.

Дмитрий Швец, ректор ХНУВД

Я переконаний, що увага, яку ми їм надаємо, потрібна їм, потрібно це і нашим курсантам, студентам, які надають цю допомогу. Тому що повинні знати. Повинні памятати, повинні вшановувтаи цих людей. Завдячуючи їм, ми маємо можливість працювати, навчатися, розвиватися.

Эти люди, говорят в вузе, защищали родную землю во Второй Мировой, а в мирное время, работая в рядах органов внутренних дел, отстаивали права и свободы граждан.

Ветераны и их жены вспоминают все, что пришлось пережить более 70 лет назад и во время боев, и уже после завершения войны, со слезами на глазах.

Мария Кошелева, жена ветерана

Для того, чтоб поступить в институт, зарплаты ж маленькие тогда были в то время. Пошел работать шахтером в Луганскую область, чтоб заработать деньги и чтоб поехать учиться.

Ветеран Второй Мировой Евгений Выскребенцев уже после завершения боевых действий в течение нескольких десятков лет делился боевым опытом с другими офицерами.

Евгений Выскребенцев, ветеран Второй мировой войны

Я афганцам преподавал с переводчиком из Узбекистана, Таджиткистана, читал я устройство автомобилей, ремонт, а также мотоциклов. То же самое - готовили для Вьетнама такие же категории.

Для Евгения Богатых война началась с битвы на Курской дуге, а завершилась тяжелым ранением в боях за Латвию.

Евгений Богатых, ветеран Второй Мировой войны

Бой проводился за станцию снабжения немецкую, я направился к окопам, для того, чтобы лично убедиться, посмотреть где что, как. Ну и в это время снаряд рядом разорвался. Я был тяжело ранен, на этом война моя закончилась.

Почти все его боевые товарищи погибли во Второй Мировой, рассказывает ветеран, их совместные фотографии - в рамках по всей квартире. Чтобы рассказать обо всех ужасах тех времен, пишет стихи - для будущих поколений.

Евгений Богатых