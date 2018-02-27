Памятки для водителей на время непогоды от Облавтодора

В связи с ухудшением погодных условий харьковский «Облавтодор» опубликовал список стоянок и мест для отстоя транспортных средств на автодорогах Харьковской области на случай введения ограничений в движении из-за непогоды.

Информация о наличии на автомобильных дорогах общего пользования стоянок и мест отстоя транспортных средств:

- автомобильная дорога / М-03 / Киев-Харьков-Довжанский:

км 396 - около площадки на границе с Полтавской областью,

км 433 - кафе,

км 472 - у поста полиции "Песочин",

км 479 - отель "Дубрава",

км 517,

км 550 - площадка возле с. Граково,

км 618, км 629 - возле гостиницы "7 ветров"

- автомобильная дорога / М-18 / Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта:

км 19

км 146 - площадка у кафе

- автомобильная дорога / М-29 / Харьков-Красноград-Перещепино:

км 124

- автомобильная дорога / М-20 / Харьков-Щербаковка:

км 13 - у поста,

км 38 - у поста

- автомобильная дорога / Р-07 / Чугуев-Меловое:

км 8 - площадка у истока,

км 110 - площадка на границе с Луганской областью

- автомобильная дорога / Р-46 / Харьков-Ахтырка:

км 9 - у поста,

км 90 - площадка на границе с Сумской областью.