Памятки для водителей на время непогоды от Облавтодора

В связи с ухудшением погодных условий харьковский «Облавтодор» опубликовал список стоянок и мест для отстоя транспортных средств на автодорогах Харьковской области на случай введения ограничений в движении из-за непогоды.
Информация о наличии на автомобильных дорогах общего пользования стоянок и мест отстоя транспортных средств:
- автомобильная дорога / М-03 / Киев-Харьков-Довжанский:
км 396 - около площадки на границе с Полтавской областью,
км 433 - кафе,
км 472 - у поста полиции "Песочин",
км 479 - отель "Дубрава",
км 517,
км 550 - площадка возле с. Граково,
км 618, км 629 - возле гостиницы "7 ветров"
- автомобильная дорога / М-18 / Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта:
км 19
км 146 - площадка у кафе
- автомобильная дорога / М-29 / Харьков-Красноград-Перещепино:
км 124
- автомобильная дорога / М-20 / Харьков-Щербаковка:
км 13 - у поста,
км 38 - у поста
- автомобильная дорога / Р-07 / Чугуев-Меловое:
км 8 - площадка у истока,
км 110 - площадка на границе с Луганской областью
- автомобильная дорога / Р-46 / Харьков-Ахтырка:
км 9 - у поста,
км 90 - площадка на границе с Сумской областью.