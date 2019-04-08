Памятник воинам УПА в Молодежном парке забросали мусором

В центре Харькова осквернили памятный знак-камень в честь воинов Украинской повстанческой армии, расположенный в Молодежном парке города, забросав его мусором.

Первыми об этом сообщили пользователи соцсетей, опубликовав соответствующие фото с места происшествия.

Как сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области, полиция увидела данное правонарушение при мониторинге соцсетей сегодня около 11:30.

На место происшествия прибыла ​​следственно-оперативная группа, которая зафиксировала факт вандализма.

Установлено, что неизвестные забросали памятник в парке «Молодежном» строительным мусором, коробками с остатками пищи, банками и другим мусором.

Информация внесена в журнал единого учета заявлений и сообщений граждан, проводится проверка.

Памятник воинам УПА был установлен 14 октября 1992 года в Харькове с разрешения городского совета за счет Харьковской краевой организации Народного Руха Украины.

Отметим, что с 2006 года памятник неоднократно становился объектом ряда актов вандализма.