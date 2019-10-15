Памятник Защитникам Украины наконец-то появился в Харькове: как это было

Монумент воинам, погибшим с начала российской агрессии, расположен на площади Защитников Украины. Это целый комплекс, появления которого очень ждала общественность Харькова, особенно те, кто потерял родных на войне

Наталья Левченко, мать погибшего воина

Ми сьогодні, знаєте, сьогодні свято таке.., погано, що сина нашого вже немає, душа рветься, але, Слава Богу , що нарешті громада Харкова вшанувала і подвиг тих, хто залишив зону свого комофорту і пішов воювати, і тих, кому не пощастило повернутись, ми не могли не прийти

Инициаторами создания памятника стали ветераны АТО. В течение трех лет было проведено несколько конкурсов. К обсуждению проекта привлекли общественные организации, ветеранов и активистов. Эскиз будущего монумента был утвержден в сентябре прошлого года. А установлен за несколько месяцев в этом году.

Центральной частью монумента является куб - самая крепкая геометрическая фигура. Он символизирует единство и мощь Украины.

Юрий Корсунов, заместитель председателя Совета ОО «Союз ветеранов АТО»

Вибрана архітекторами форма - куб, це найміцніша фігура, яка олицетворяе незламність української держави. Так, ми стикнулися з драматичними подіями. Частина України поки що окупована, ми втратили майже 16 тисяч наших громадян, ми втратили майно і надії, але ж в серцях ця частина з нами, вона з нами на цьому плацу. Ми з нею стоїмо поруч, плече к плечу, це наші побратими. Вони - з нами.

Вокруг куба установлены 14 металлических стел, как память того, что война началась в 2014 году, на них нет фамилий погибших, а только высечены строки из стихотворения Сосюры "Любите Украину". Также в качестве отделки есть элементы вышивки и специально заржавленный металл.

Юлия Светличная, председатель ХОГА

Три роки тому разом із громадськими організаціями ми підписали меморандум для того, щоб створити цей меморіальний комплекс і поставити монумент. Були гарячі дискусії, було багато пропозицій, ми взяли під контроль будівництво, організаційні роботи, винайшли фінансування. І ви бачите - сьогодні довгоочікуваний монумент відкрито. Я думаю, що нам вдалося втілити у життя ту ідею, яку заклали скульптори.

Приехали на открытие монумента бойцы из других городов.

Тимур Баротов сейчас живет во Львове, он переехал туда после оккупации Крыма и сейчас помогает ветеранам АТО по всей Украине

Тимур Баротов, ветеран АТО

Тішить, що і в Харкові нарешті з»являються і такі пам»ятники, і такі монументи, і назви таких площ. Це тішить, що країна міняється, і ці зміни - незворотні

После церемонии открытия мероприятие продолжили на Аллее Славы - там уже больше шестидесяти могил жителей Харькова и области, которые отдали жизнь за целостность государства.