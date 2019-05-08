Памятный знак в честь провозглашения суверенитета Украины восстановили

08 мая 2019 г. 11:31

Памятный знак в честь провозглашения Государственного суверенитета Украины восстановили.

Об этом сообщает UA: Харьков. 

Так, памятный знак восстановили за счет городского бюджета.

Напомним, фотографии разбитого знака появились в сети утром 6 мая.  Сейчас расследованием случившегося занимается полиция. Правоохранители открыли уголовное дело по статье «умышленное уничтожение памятников истории или культуры». Санкция статьи предусматривает до трех лет ограничения свободы. 

Отметим, что знак в честь провозглашения суверенитета Украины установили в 1990 году и за почти 29 лет его уже трижды пытались разрушить.

 

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