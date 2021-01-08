Пандемия COVID-19: число заболевших в мире превысило 88 миллионов человек

Число выявленных заражений коронавирусом в мире с начала пандемии на утро пятницы достигло 88 042 762 случаев, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

Во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло за сутки до 1 898 530 человек, выздоровели более 62 млн человек.

В число стран с 5 млн и более заражений COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 21 547 043 инфицированных COVID-19, зафиксировано 365 208 летальных исходов, излечились более 13 млн человек.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев за истекшие сутки выросло до 10 413 417 заболевших, число скончавшихся - до 150 570 человек, поправились более 10 млн заболевших.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 7 млн 961 тыс. 673 заболевших, из них умерли 200 298 человек, вылечились более 7 миллионов заболевших.

По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро пятницы 244,6. В США на 1 млн жителей скончались 1 127 человек, Индии - 109, Бразилии - 940.