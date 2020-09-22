Пандемия COVID-19: в мире - более 31 миллиона заболевших

По состоянию на утро вторника, 22 сентября, в мире зафиксировано 31490311 человек, инфицированных COVID-19, при этом 23119419 из них - выздоровели, 969362 заболевших - умерли.

Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Странами с наибольшим распространением коронавируса остаются США (7046216 заболевших), Индия (5562663), Бразилия (4560083) и Россия (1109595).

Украина с 181 237 инфицированными «ковидом» находится на 25 месте.

Наибольшее количество смертей среди стран мира зафиксировано в США (204506 умерших), Бразилии (137 350), Индии 88965) и Мексике (73697).

Сейчас количество пациентов, находящихся в критическом состоянии из-за болезни, составляет 1% от общего количества активных случаев.

По состоянию на 22 сентября продолжают болеть коронавирусом 7401530 человек в мире.

Напомним, за прошедшие сутки в Украине подтвердили еще 2884 случая коронавируса. 1717 пациентам удалось побороть болезнь, что является рекордным количеством от начала пандемии.