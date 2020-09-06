Пандемия COVID-19: в мире выявлено более 27 миллионов заболевших

В мире количество случаев заболевания коронавирусом уже достигло 27 066 533, из них 883 744 закончились летально, а 19 170 146 человек - выздоровели.

Об этом в воскресенье, 6 сентября, свидетельствуют данные Worldometer.

Накануне в мире зафиксировали 269 491 случай инфицирования и 4 822 смерти.

В США выявлено уже 6 431 152 случая заболевания (накануне - 42 095) и 192 818 смертей (накануне - 707).

В Бразилии зафиксировали 4 123 000 заболевания (накануне - 31 199) и 126 230 смертей (накануне - 646).

В Индии выявлено уже 4 110 839 случаев заболевания (накануне - 90 600) и 70 679 смертей (накануне - 1 044).

Напомним, что в Испании произошла крупнейшая за четыре месяца вспышка COVID-19. В Испании зафиксировано больше случаев коронавируса на душу населения, чем в любой другой европейской стране.

Также в Дании зафиксировали рекордное суточное число новых больных COVID-19 с апреля. Накануне в стране выявили 179 новых случаев, хотя на прошлой неделе этот показатель не поднимался выше сотни.